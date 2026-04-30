«Магнит» объявил о том, что последние два квартала группа растет быстрее рынка — рост выручки в четвертом квартале 2025 года составил 15,9%, а в первом квартале 2026 — 13,1%. Компания вышла на положительную EBITDA в онлайн-продажах, который в прошлом году почти удвоились. «Магнит» также сообщает, что завершил процесс интеграции в группу «Азбуки вкуса» с сохранением ее идентичности и уникального покупательского предложения.

«Фабрика ПО», входящая в группу Softline, отложила проведение IPO, несмотря на то, что книга заявок была покрыта, а интерес инвесторов — подтвержден. Компания объяснила это решение «текущей рыночной конъюнктурой» и значительным ухудшением внешнего фона, что привело к существенному росту неопределенности. Изначально «Фабрика ПО» планировала провести IPO на Московской бирже до конца апреля.

Крупный региональный производитель пива «Альпина» может обанкротиться, сообщает Shopper's. Общая сумма требований к компании — 7 млрд руб. Это втрое больше суммы, которая есть на балансе предприятия. Владелец «Альпины» Александр Зубарев осужден за неуплату налогов в размере 3,4 млрд руб. Не исключено, что суд привлечет его к субсидиарной ответственности при банкротстве предприятия.