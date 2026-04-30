ЕЦБ седьмой раз подряд сохранил процентную ставку на уровне 2,15%

Европейский центральный банк седьмой раз подряд сохранил процентную ставку на уровне 2,15%. Ставки по депозитной программе и программе маржинального кредитования также остались неизменными — 2% и 2,4% соответственно. Это следует из пресс-релиза регулятора.

В ЕЦБ отметили, что на рост инфляции и цен на энергоносители повлияли боевые действия на Ближнем Востоке. «Еврозона вошла в этот период резкого роста цен на энергоносители с инфляцией около целевого уровня в 2%, и экономика продемонстрировала устойчивость в последние кварталы»,— отмечается в пресс-релизе.

Решения регулятора по процентным ставкам будут основываться на оценке инфляционного прогноза и связанных с ним рисков. Долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными, отмечается в пресс-релизе. При этом инфляционные ожидания на более коротких горизонтах значительно выросли.