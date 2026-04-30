Банк России выпустит десятирублевые памятные монеты в честь Каменск-Уральского

Центральный банк России 4 мая выпустит в обращение памятные монеты серии «Города трудовой доблести», в которую также вошел Каменск-Уральский (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Тираж монеты составит 1 млн штук. На ее лицевой стороне размещены традиционные элементы оформления серии: число «10», надпись «рублей», а также изображения ветвей лавра и дуба. На оборотной стороне монеты изображен фрагмент художественного оформления стелы «Каменск-Уральский — город трудовой доблести».

В серию «Города трудовой доблести», помимо Каменска-Уральского, также вошли Барнаул, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза.

