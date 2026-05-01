Выставка Василия Кандинского, GSPD, спектакль «Курьер» и фильм «Иди и смотри»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать GSPD, благотворительный концерт «Песни Победы» и концерт «Киномузыка и дудук при свечах». В музеях — увидеть выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки», «Роковый корпус» и «Здравствуй, детство!». В театрах — посмотреть спектакли «Дом, который построил Он. Музей прошлого в смыслах современности» и «Курьер». В кино — сходить на фильмы «Грация», «Был месяц май», «Иди и смотри». Лекторы расскажут о группе The Smiths, философии Вальтера Беньямина и культуре Христианского Востока. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители во время выступления

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Концерты В «МТС Live Холле» 2 мая выступит GSPD — один из главных артистов российской рейв-сцены, который за десять лет на сцене выстроил свой узнаваемый нью-рейв-стиль и собрал вокруг него большую аудиторию. Концерт пройдет в рамках юбилейного X10 TOUR. Артист обещает пройтись по всем эрам своей эволюции, а также представить новый альбом. Билеты — 2,3 тыс. руб. В Доме музыки 7 мая пройдет благотворительный концерт «Песни Победы», посвященный памяти Великой Отечественной войны. В исполнении солистов хора «Доместик» имени Копанева прозвучат песни, созданные в военные годы. Вход свободный, по регистрации. Во Дворце культуры железнодорожников 8 мая пройдет концерт «Киномузыка и дудук при свечах» — программа с живым исполнением в камерной атмосфере, где знакомые мелодии звучат по-новому. Особую глубину ей придает дудук с его древним тембром, который добавляет киномузыке восточную выразительность. Билеты — от 600 руб. до 1,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка работ Василия Кандинского «Цветозвуки»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки и экскурсии В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ с 30 апреля по 26 июля работает выставка «Василий Кандинский. Цветозвуки», посвященная творчеству одного из основателей абстракционизма. В экспозиции представлено более 50 оригинальных графических работ, в том числе редкие листы из серий Klnge, Regards sur le pass, а также литографии и ксилографии разных периодов, позволяющие проследить, как менялся стиль художника. Билеты — 500 руб. В «Синара Арт» с 30 апреля по 21 июня работает выставка «Здравствуй, детство!», посвященная детским воспоминаниям и тому, как тема детства переосмысляется в искусстве. В экспозиции собраны работы более 30 художников из музейной коллекции, а для детей предусмотрена отдельная зона, где они могут создать собственные рисунки и повесить их рядом с произведениями известных авторов. Единый входной билет на выставки стоит 400 руб.

В «Синара Арт» с 3 по 17 мая пройдет выставка «Сад», на которой покажут диорамы участниц «Мастерской света и движения», созданные под руководством Анастасии Крохалевой. На вернисаже можно будет увидеть, как по-разному подростки раскрыли тему сада: через фантазийные миры, цифровые приключения и знакомых с детства персонажей. В экспозицию войдут работы из коллекции фонда «Синара», вступившие в диалог с арт-объектами юных художниц. Вход бесплатный. В «Синара Арт» с 30 апреля по 13 мая пройдет выставка «Свердловский рок» — проект Дмитрия Касимова, приуроченный к году Уральского рока в Екатеринбурге. Экспозиция рассказывает о Свердловском рок-клубе и его музыкантах из групп «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агате Кристи» и других, а также включает личные свидетельства времени, пластинки и фотографии, собранные автором. Вход свободный.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В креативном кластере «Л52» 6 мая откроется выставка-променад «Роковый корпус», приуроченная к 40-летию Свердловского рок-клуба. Проект расскажет о ранней истории свердловского рока — от первых записей зарубежных групп на «костях» до расцвета уральских команд, а саму экспозицию дополнят комикс, видеоинсталляции, архивные артефакты и воспоминания участников той эпохи. В числе соавторов — Александр Пантыкин, Владимир Шахрин и Петр Малков, а среди экспонатов будут самодельный звукозаписывающий аппарат, пластинки с легендарной «Тучи» и музыкальные инструменты советского производства.

Спектакли В Музее Павла Бажова по 26 июня будут проходить показы аудиоспектакля «Дом, который построил Он. Музей прошлого в смыслах современности» — аудиовизуального эксперимента, созданного специально для музея. Это иммерсивный маршрут, в котором пространство музея, звук и арт-объекты современных художников превращают мемориальный дом в пространство художественного высказывания и размышления о памяти, музеефикации и том, как прошлое проявляется в современности. Билеты — 500 руб., вход только по предварительной записи. В Музее андеграунда 2 мая в пройдет перформанс «Шум в музее 2.0, или специальный нойз-проект SOPROMAT» Льва Гутовского и НХА. Программа развернется во время финисажа выставки «Из ниоткуда в никуда, или Музыка на задворках» и начнется в экспозиционном пространстве, а затем продолжится в лекционном зале музея. Зрителей ждет импровизационный звуковой процесс с участием челябинских и екатеринбургских музыкантов. Билеты — 800 руб.

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ В Музее андеграунда 8 мая сыграют спектакль «Курьер» по мотивам фильма Карена Шахназарова. Это музыкальная постановка о вчерашнем школьнике Иване, который идет работать курьером, знакомится с Катей и впервые сталкивается со взрослыми чувствами. Постановка осмысляет темы взросления, конфликта поколений и смысла жизни. В спектакле звучат песни Виктора Цоя. Билеты — 500 руб. обычные и 250 руб. льготные.

Кино В кинозале Ельцин-центра показывают «Грацию» Паоло Соррентино — итальянскую драму о любви, выборе и ответственности, действие которой разворачивается на фоне современной Италии. Фильм открыл Венецианский кинофестиваль-2025 и участвовал в основном конкурсе, а Тони Сервилло получил награду за лучшую мужскую роль. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты — от 300 до 400 руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В кинозале Ельцин-центра 8 мая покажут фильм «Был месяц май» Марлена Хуциева — драму о первых послевоенных днях в одной из немецких деревень, где останавливается группа советских солдат. Фильм посвящен годовщине победы в Великой Отечественной войне и сосредоточен на судьбе крестьянина Рашке, которому предстоит столкнуться с прошлым и страхом расплаты. Показ бесплатный, по регистрации. В кинозале Ельцин-центра 8 мая покажут фильм «Иди и смотри» Элема Климова — одну из самых известных военных драм советского кино, действие которой разворачивается в Белоруссии в 1943 году. Фильм рассказывает о подростке, который становится свидетелем карательной акции и за два дня превращается из жизнерадостного мальчика в седого старика. Вход свободный, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства»

Фото: София Паникова

Лекции В Ельцин-центре 2 мая пройдет лекция «Как художники изобрели цвет заново: от Гете до Клюна», посвященная тому, как в XIX веке цвет стал восприниматься как самостоятельный феномен, связанный с человеческим восприятием. Лекция проследит путь от учения Гете и художественных экспериментов романтизма и символизма до практик Баухауса, ВХУТЕМАСа и русского авангарда. Вход свободный, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Подготовила Анна Капустина