Допустивший техдефолт «Евротранс» выкупил народные облигации на 134 млн рублей
Топливная компания «Евротранс», допустившая технический дефолт по некоторым народным облигациям 10 апреля, выкупила бумаги двух серий номинальным объемом 134,3 млн руб, следует из сообщения на ленте раскрытия информации.
Компания выкупила: 97,6 тыс. бондов серии 01 (ISIN: RU000A109LH7) номиналом 1 тыс. руб., — на 97,6 млн руб. 36,7 тыс. бондов серии 003P-01 (ISIN: RU000A10DEP2) в 1 тыс. руб. — на 36,7 млн руб. Компания также выплатила накопленный купонный доход держателям облигаций.
С 10 апреля платформа «Финуслуги» начала фиксировать неисполнение «Евротрансом» заявок по выкупу бондов, в связи с чем обратилась в Центробанк. 23 апреля компания выкупила бумаги на 427,7 млн руб. и выплатила инвесторам доход накопленного купона. В ЦБ пообещали донастроить параметры народных облигаций из-за ситуации с «Евротрансом».