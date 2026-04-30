Родственников Генри Резника выселят из Плёса

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решения судов первой и апелляционной инстанции по иску прокуратуры Ивановской области об истребовании из незаконного владения земельных участков на территории исторического поселения федерального значения город Плёс и сносе сооружений, находящихся на них. Ответчиками по иску выступали в том числе близкие родственники известного адвоката Генри Резника, которые застроили территорию санатория Союза театральных деятелей «Актер-Плёс».

Суд кассационной инстанции отклонил жалобы ответчиков на судебные решения по данному делу. Признаны законными доводы прокурора о нарушениях закона при распоряжении земельным участком общей площадью 5 тыс. кв. м, находившимся в бессрочном пользовании санатория, а также его дальнейшем делении на части и продаже физическим лицам, которыми без получения разрешительных документов возведены здания для оказания услуг, в частности, в сфере гостиничного бизнеса.

Адвокат Генри Резник заявил «Ъ», что пока не знаком с решением кассационного суда. «Мне об определении ничего не известно, надо сначала получить его на руки и изучить»,— пояснил мэтр отечественной адвокатуры. Отдельно господин Резник отметил, что по иску Генеральной прокуратуры он является по делу лишь третьим лицом. При этом он также отказался от комментариев относительно того, приступили ли местные власти в Плёсе к сносу признанных судом незаконных построек, лишь пообещав, что собственники будут бороться до конца в рамках действующего законодательства за свою собственность.

