«Возможно, что-то изменит грядущий визит Дональда Трампа в Китай»

Украина настаивает на долгосрочном прекращении огня. Так Владимир Зеленский прокомментировал итоги телефонного разговора президентов России и США. Речь, в частности, шла о перемирии на время празднования Дня Победы 9 мая. Киев намерен связаться с Белым Домом, чтобы прояснить суть российских предложений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет в ближайшее время серьезных изменений на украинском направлении.

Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Таким образом, тема Украины в международной повестке дня, которая было совсем ушла на второй план, напомнила о себе. Главный вопрос, который обсуждался президентами, — перемирие на время праздников 9 мая. Путин предложил, Трамп поддержал. Зеленского при этом не спросили.

Позже глава Белого дома повторил привычную мантру о том, что мирная сделка уже где-то рядом. Впрочем, похоже, что Трампа все-таки больше беспокоит Иран и все, что вокруг него. Он даже перепутал две страны в ходе общения с прессой. Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на следующий день. Общий смысл такой: необходимо понять, что, собственно, предлагается. Позиция Украины — долгосрочное прекращение огня. Наверное, Зеленский не сможет отказать Трампу, если тот попросит. А может быть, и не попросит.

Как было сказано выше, сейчас, по сути, решается судьба всей ближневосточной кампании — нужно выбирать, как действовать дальше. Учитывая характер 47-го президента Соединенных Штатов, не факт, что он даст делу ход, а если и даст — нет гарантии, что все случится так, как планируют в Кремле. В результате вопрос так и останется подвешенным.

Тем более что Киев постарается максимально дорого продать свое согласие на перемирие. Хорошо, предположим, что все удастся согласовать, парад в Москве пройдет без осложнений, страна более-менее спокойно отметит праздник. Однако никакой мирной сделки, по крайней мере в ближайшее время, точно не будет. Сказать об этом можно со стопроцентной уверенностью. Хотя бы потому, что основные переговорщики с американской стороны — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — сейчас вплотную заняты иранским направлением. Переговоры там идут ни шатко ни валко, в отличие от украинского трека.

Как бы то ни было, общий вывод звучит так: пока вокруг Ирана не прояснится ситуация, никаких прорывов по Украине ждать не стоит.

Конфликтующие стороны получили возможность продолжительное время «драться в парке» — все как говорил Трамп. При том, что и раньше в этой части не наблюдалось каких-либо серьезных изменений.

Более того, сейчас налицо тенденция к активизации боевых действий — хотя бы по причине сезонного фактора: почва высыхает, появляется больше возможностей для маневров.

Есть ощущение, что действующая переговорная формула несколько исчерпала себя и нуждается в переформатировании. Возможно, что-то изменит грядущий визит Трампа в Китай, если он, конечно, состоится. Полной ясности на этот счет также нет. Сейчас в мире в принципе мало стабильности — и это тоже серьезная проблема.

Дмитрий Дризе