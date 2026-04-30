В Дагестане компенсируют ущерб от наводнений при повреждении основного жилья

Для получения компенсаций жителям Дагестана необходимо подтвердить, что при наводнениях было повреждено их основное жилье. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана.

Президент также поручил как можно скорее помочь тем пострадавшим от наводнений, кто не успел оформить права на свое жилье. По его словам, предложения на этот счет представят глава МЧС России Александр Куренков и другие члены правительства.

«Есть очень простое правило: при всех сомнениях решения нужно принимать в пользу людей... Бюрократии поменьше, конкретных дел должно быть побольше»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Наводнения в Дагестане произошли из-за сильных дождей, прошедших в регионе в конце марта и начале апреля. В республике ввели режим ЧС федерального уровня. 215 тыс. жителей подали заявления на получение компенсаций.

