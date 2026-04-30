В Дагестане компенсируют ущерб от наводнений при повреждении основного жилья

Для получения компенсаций жителям Дагестана необходимо подтвердить, что при наводнениях было повреждено их основное жилье. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана.

Президент также поручил как можно скорее помочь тем пострадавшим от наводнений, кто не успел оформить права на свое жилье. По его словам, предложения на этот счет представят глава МЧС России Александр Куренков и другие члены правительства.

«Есть очень простое правило: при всех сомнениях решения нужно принимать в пользу людей... Бюрократии поменьше, конкретных дел должно быть побольше»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Наводнения в Дагестане произошли из-за сильных дождей, прошедших в регионе в конце марта и начале апреля. В республике ввели режим ЧС федерального уровня. 215 тыс. жителей подали заявления на получение компенсаций.

О ситуации в республике — в репортаже «Ъ».

Фотогалерея

Дагестан приходит в себя

Фото: ГУ МЧС по Дагестану

На данный момент известно о повреждении свыше 6,2 тыс. частных домов, многие из которых находятся в труднодоступных горных районах

Фото: ГУ МЧС по Дагестану

К ликвидации последствий наводнения в Дагестане привлечено более 1 300 человек (включая подразделения МЧС, региональные силы и волонтеров), а также более 240 единиц техники

Фото: ГУ МЧС по Дагестану

В Дагестане выявлено более 150 объектов инфраструктуры, которым стихия причинила ущерб

Фото: ГУ МЧС по Дагестану

Соседние регионы направили в Дагестан сотни тонн гуманитарных грузов

Фото: ГУ МЧС по Дагестану

Волонтеры довозят гуманитарную помощь до самых отдаленных поселений, как только появляется возможность туда добраться

Фото: ГУ МЧС по Дагестану

Самая срочная и востребованная гуманитарка в Дагестане – чистая питьевая вода

Фото: ГУ МЧС по Дагестану

В ходе наводнения погибло около 700 голов крупного рогатого скота, более 2 200 мелкого рогатого скота и более 60 тыс. птиц. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в порядке 600–640 млн руб. Но первоочередная задача – дезинфекция, которая позволит предотвратить вспышки эпизоотии

Фото: ГУ МЧС по Дагестану

Вследствие обильных дождей в республике произошли массовые оползни. Были перекрыты десятки дорог, сотни населенных пунктов оказались в изоляции

Фото: Минтранс Дагестана

Сотни единиц техники задействованы в расчистке завалов на дорогах Дагестана

Фото: Минтранс Дагестана

Как только очередную дорогу расчищают, по ней направляется гуманитарный конвой

Фото: Минтранс Дагестана

После расчистки дорог начнется их полноценное восстановление. Пока же зачастую движение транспорта организуют по временной схеме

Фото: Минтранс Дагестана

Многие дороги получили существенные повреждения, и восстанавливать их придется фактически с нуля. В некоторых местах их придется прокладывать по новым участкам, менее подверженным оползням

Фото: Минтранс Дагестана

К примеру, в Гунибском районе, на автомобильной дороге «Гуниб – Кумух» на участке км 26 обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Работы по расчистке дороги продолжаются. Задействовано 4 единицы техники - 1 экскаватор, 1 погрузчик, 2 автосамосвала

Фото: Минтранс Дагестана

Нарушения в инфраструктуре электроснабжения зафиксированы в 564 населенных пунктах. На пике сотни тысяч абонентов оставались без света

Фото: Минэнерго Дагестана

Восстановление электроснабжения крупных городов прошло в кратчайшие сроки, но в отдаленных горных аулах у энергетиков еще много работы

Фото: Минэнерго Дагестана

