Деловой климат отыграл назад

Индекс деловой среды в апреле вырос и «отыграл» мартовский обвал. Компании улучшили оценку бизнес-климата, но общий пессимизм в деловых кругах не исчез, следует из опроса РСПП. Показатель по-прежнему держится ниже 50 пунктов, что говорит об ухудшении обстановки, отмечают эксперты.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) фиксирует, что компании стали меньше жаловаться на сокращение заказов и рост закупочных цен. В среднем финансовые показатели предприятий в апреле 2026 года оказались лучше мартовских того же года. 15% предприятий заметили рост спроса на рынке. Однако не все опрошенные “Ъ FM” предприниматели разделяют оптимизм участников анкетирования. Владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы считает его чрезмерным:

«Мы не отмечаем никаких улучшений из-за нескольких факторов. Во-первых, потоки с начала 2026 года были направлены в дружественные страны восточных регионов. А сейчас ввиду ситуации на Ближнем Востоке мы потеряли часть гостей. При этом не досчитались и клиентов на внутреннем туризме за счет усталости от поездок по стране. Кроме того, крепкий рубль фактически ведет к тому, что импортная услуга начинает доминировать над экспортной.

А благодаря тому, что наладилось недорогое авиасообщение, граждане стали активно выезжать за рубеж. Это уводит от нас определенную часть потока. В целом отрасль сейчас находится в крайне тяжелом положении. В лидерах по плохому прогнозу — Сочи и Краснодарский край. Там достаточно дорого и нестабильно. Ну и даже в такое туристическое место, как Санкт-Петербург, тоже приезжают меньше».

По мнению экспертов, предприниматели начали привыкать к повышенной фискальной нагрузке на фоне тренда на замедление темпов роста цен. Бизнес положительно оценивает последовательное снижение Банком России ключевой ставки. Кроме того, предприниматели замечают новые тренды в экономике. В частности, спрос и потребительская активность в последние месяцы только растут, заявил “Ъ FM” гендиректор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин:

«Апрель в нашей отрасли прошел более позитивно по сравнению с первым кварталом 2026 года.

Понятно, что на ситуацию влияют и доходы населения. При этом на рынке лекарств в марте 2025 года были потрясения. В марте этого года их уже не было. Мы видим, что положение вернулось, скажем так, в нормальную колею впервые с начала разных перетрубаций, объявления СВО или ковида».

По данным РСПП, в марте 2026 года о сокращении числа новых заказов сообщили 22% компаний, а в апреле — только 12%. При этом впервые за последние годы спрос упал среди клиентов из верхнего среднего класса, говорит президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов:

«Я отмечаю снижение спроса в первый раз за последние четыре-пять лет. Мы связываем это с падением покупательной способности. И хотя я не досконально мониторю состояние дел у конкурентов, но не вижу, чтобы новые и дорогие направления, которые у них открываются, разлетались как горячие пирожки».

По данным Минэкономразвития, в марте 2026 года инфляция составила почти 6% год к году.

По состоянию на конец апреля рост цен замедлился примерно до 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

