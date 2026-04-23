В Воронеже производственно-складской комплекс «Содружество» продают за 1,6 млрд

Производственно-складской комплекс «Содружество» выставили на продажу за 1,6 млрд руб. в Воронеже. Об этом сообщает издание De Facto.

Объект общей площадью 25 тыс. кв. м расположен на огороженном участке на 2 га. Первый этаж занимает 12 тыс. кв. м, второй — 10 тыс. кв. м, также имеется административный блок на 3 тыс. кв. м. Комплекс оборудован 15 логистическими воротами: 12 доковых, двое наземных и одни с пандусом. К зданию подведены центральные водоснабжение и водоотведение, телефонная линия и оптоволоконная связь. Электрическая мощность составляет 2 МВт с технической возможностью увеличения. В здании смонтирована система промышленной вентиляции, отопления и кондиционирования. На территории обустроена парковка на 200 машино-мест, в том числе для крупнотоннажного транспорта.