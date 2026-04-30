Подправленному верить

При выявлении избиркомом недостатков в заявлении о согласии баллотироваться кандидат вправе заменить его, оформив в соответствии с требованиями, разъяснил Конституционный суд (КС). Отказ в регистрации в таком случае не допускается, указано в решении, вынесенном по итогам проверки закона об основных гарантиях избирательных прав граждан. Это упростит жизнь участникам выборов, считает эксперт.

Поводом для проверки стала жалоба бывшего мундепа из Санкт-Петербурга Кирилла Волкова. В 2024 году он был выдвинут партией «Справедливая Россия» в совет муниципального округа Ланское, однако получил отказ в регистрации, поскольку в заявлении о согласии баллотироваться не указал, что уже занимает должность депутата округа Оккервиль.

Комиссия, как того требует закон, заранее проинформировала господина Волкова о пробеле, и тот поспешил внести исправления, тем более что справку о своем статусе он предоставил изначально. Однако избирком пришел к выводу, что это новый документ, поданный с нарушением сроков. Отказ в регистрации подтвердили суды.

Бывший кандидат Кирилл Волков пожаловался в КС на проявление «недопустимого бюрократизма». Он обратил внимание суда на то, что ни порядок подачи уточнения, ни форма соответствующего документа на нормативном уровне не урегулированы законом или хотя бы методическими рекомендациями Центризбиркома.

В отсутствие официальных предписаний он использовал ту форму, которую посчитал оптимальной. А вот толкование избирательной комиссией действующего закона открывает возможность для произвольного и избирательного правоприменения, уточнил кандидат.

КС с ним согласился. Спорные нормы не противоречат Основному закону, поскольку не запрещают кандидату вносить дополнения и уточнения в поданные на регистрацию документы или даже заменять их (за исключением подписных листов в поддержку выдвижения).

Выбор тех или иных форм устранения недостатков принадлежит самому кандидату, подчеркнул суд: иное расходилось бы с положениями Конституции, которые гарантируют свободные выборы, а также предусматривают создание условий для взаимного доверия государства и общества.

Конституционный суд напомнил избирательным комиссиям, что они не только осуществляют подготовку и проведение выборов, но также призваны защищать избирательные права кандидатов.

Заявитель, отмечается в решении суда, имеет право на компенсацию — определить ее размеры должен Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

Это хорошая новость, особенно в преддверии выборов в Госдуму, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. Он напоминает, что ошибки и неточности в документах — одна из распространенных причин для отказа в регистрации кандидатов. После разъяснения КС комиссии не смогут вводить какой-то определенный порядок исправления, что, несомненно, упростит жизнь кандидатам.

Анастасия Корня