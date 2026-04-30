ВТБ увеличил срок действия программы «Индийский тест-драйв» для среднего и малого бизнеса с комиссией за переводы в рупиях 0,1%. Подключить программу предприниматели могут до 30 июня, а действовать льготные условия будут до конца года. Программа направлена на поддержку импортеров из Индии. Она включает бесплатное открытие и обслуживание валютного счета, а также сниженную комиссию за прямые платежи в рупиях. Участникам программы доступны закрытые распродажи рупий по курсу ЦБ и ниже, онлайн-трекер для полного контроля над платежами и бесплатное обслуживание на русском, английском и хинди. Индийские контрагенты могут оперативно открывать счета для расчетов с российскими партнерами в филиале ВТБ в Нью-Дели.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» просит поддержать бизнес Дагестана, пострадавший от паводка. Об этом говорится в письме главы «Опоры России» Александра Калинина на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Опора России просит кабмин выделить малому бизнесу дополнительные средства и перенести сроки сдачи налоговой отчетности.

С самозанятыми в России работают до 11,2% компаний в отдельных сегментах бизнеса, выяснили Точка Банк и Solar Staff. Такие работники востребованы там, где работа привязана к конкретному проекту или событию, а не к постоянной функции, говорится в исследовании. В декабре бизнес платит самозанятым на 24% больше, чем в остальные месяцы.