У побережья Британии нашли обломки затонувшего в ходе Первой мировой войны корабля ВМС США

Британская команда дайверов-волонтеров Gasperados отыскала останки корабля береговой охраны США «Тампа». Его потопление в 1918 году стало самой крупной потерей американского флота в Первой мировой войне. Как сообщает CNN, корабль обнаружен в 80 км от побережья Корнуолла на глубине 91 м.

Обломки «Тампы»

«Тампа», начиная с момента вступления США в Первую мировую войну, сопровождала конвои с войсками и военными грузами между Великобританией и Гибралтаром. 26 сентября 1918 года в Бристольском заливе ее торпедировала немецкая подлодка UB-41. «Тампа» затонула менее чем за три минуты. Погибли все находившиеся на борту 115 офицеров и матросов береговой охраны и ВМС США и 16 британских военных.

Дайверы Gasperados занимались поиском «Тампы» с 2023 года, необходимую информацию для установления местонахождения останков им предоставила Береговая охрана США. Следующим этапом станет детальное изучение останков судна с использованием подводных роботов.

Алена Миклашевская