Трамп посоветовал Мерцу уделять больше внимания «починке сломанной Германии»

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен уделять больше времени завершению военного конфликта России и Украины, а также «починке своей сломанной страны». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Среди проблем, которые американский президент посоветовал решить господину Мерцу, — иммиграция и энергетическая сфера. «И меньше времени на вмешательство в дела тех, кто устраняет иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, в том числе Германию, более безопасным местом!» — добавил Дональд Трамп.

Фридрих Мерц накануне заявил, что США «унижены» Ираном, не имеют стратегии прекращения войны и покинули мирные переговоры с Тегераном ни с чем. По словам канцлера, последовавший за началом военных действий рост цен на энергоносители нанес немецкой экономике значительный ущерб. За стагнацию экономики Германии господин Мерц раскритиковал и европейскую бюрократию — от правил в сфере ИИ до государственных расходов.