АТОР прогнозирует падение въездного турпотока в Россию на 20%

Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке в 2026 году иностранный туристический поток в России может упасть на 19-20%. Такой прогноз сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В 2025 году страны Арабского Востока были одними из ключевых поставщиков иностранных туристов в Москву и Санкт-Петербург, отметила госпожа Ломидзе. Однако после начала конфликта все группы из региона были аннулированы. Давление на рынок также оказало сокращение потока туристов из Юго-Восточной Азии, которые раньше летели в Россию через Дубай и другие хабы Персидского залива, сообщили в АТОР.

При этом обычно благодаря облегчению визового режима между странами туристический поток растет на 30-90% уже в первый сезон, однако в случае с китайскими туристами для России этого не произошло, указала Майя Ломидзе. «Москва и Санкт-Петербург — никаких плюс 30% точно нет. Китайские туристы очень заботятся о безопасности», — сказала она. Заметный прирост турпотока из Китая, согласно данным АТОР, фиксируется только в приграничных регионах.

АТОР рассчитывает, что частично компенсировать спрос получится благодаря турпотоку из Малайзии, Индонезии, Таиланда и Индии. При этом в ассоциации перечислили ограничения, которые мешают приросту въездного туризма. Среди них — высокая стоимость отдыха для иностранцев из-за укрепившегося рубля, нехватка прямых международных рейсов, невозможность оплаты иностранными картами, отсутствие привычных цифровых сервисов для туристов. Госпожа Ломидзе подчеркнула, что туризм в Россию также необходимо продвигать за рубежом: «Турист должен понимать, зачем ему ехать именно в Россию. Есть еще что подкрутить».