«Макс» получил метку

Что означает изменение статуса национального мессенджера провайдером Cloudflare

Мессенджер «Макс» назвали шпионским приложением — такую пометку выдал хостинг-провайдер Cloudflare. Ранее такой статус получил альтернативный клиент Telegram — Telega. После этого у приложения отозвали сертификат безопасности, а затем удалили из App Store. Сейчас «Макс» по-прежнему доступен для скачивания как в App Store, так и в Google Play.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Но гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров считает, что национальный мессенджер может ждать судьба Telega:

«В силу специфики своей работы Cloudflare — это компания, которая, с одной стороны, оказывает услуги в области информационной безопасности — защиты от DDoS-атак, сокрытия инфраструктуры сайта и веб-узлов. Она действительно полезна, эффективна и экономически целесообразна. Однако обратная сторона заключается в том, что компания политически ангажирована. При этом у нее нет оснований присваивать какие-либо метки: это не регулятор, не контролирующий орган и не организация, специализирующаяся на исследовании APK-файлов мобильных приложений.

Ждет ли нацмессенджер «Макс» такая же участь, как альтернативного клиента Telegram? Теоретически это возможно: и там, и там появлялись схожие метки, и в обоих случаях звучали заявления о якобы шпионской активности. Сегодня подобные действия можно оценивать исключительно в контексте информационной борьбы».

Шпионская метка может серьезно осложнить развитие сервиса, считает соучредитель Сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян:

«Подобные метки с их стороны могут существенно затруднить и ограничить доступ к информационным ресурсам «Макс» по всему миру. Учитывая, что компания заявляла о планах международной экспансии и дистрибуции своих сервисов, такие действия способны осложнить распространение «Макс» не только среди частных пользователей, но и фактически закрыть ему путь в корпоративные инфраструктуры.

Насколько вероятен сценарий удаления "Макс" из магазинов приложений? Потенциально такие метки сами по себе не являются формальным основанием для удаления приложения. Однако Apple и другие компании могут обратить на них внимание и использовать как повод для начала расследования. При наличии заявлений со стороны крупных и авторитетных игроков такое расследование изначально может развиваться в негативном ключе. В этой ситуации логичным шагом выглядел бы независимый аудит программного обеспечения, проведенный авторитетной сторонней компанией, чтобы объективно оценить, насколько обоснованы претензии, в том числе со стороны Cloudflare, к функционалу "Макс"».

В пресс-службе Мах в ответ на запрос “Ъ FM” заявили, что пометка Cloudflare связана с технической ошибкой, а не с реальными угрозами безопасности. По словам представителей сервиса, он регулярно проходит проверки и использует собственные механизмы защиты пользователей.

Андрей Дубков

