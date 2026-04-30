В Завьяловском районе Удмуртии началось строительство технопарка за 437,5 млн

В Завьяловском районе стартовало строительство нового технопарка. На работы выделена субсидия в 350 млн руб. из федерального бюджета, около 87,5 млн поступят из регионального бюджета. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в МАХ.

На площади технопарка планируется разместить 22 резидента малого и среднего предпринимательства в сферах строительства, сельхозтехники, производства осветительных приборов, лесозаготовки и перевозок. В результате реализации проекта будет создано более 200 рабочих мест, бюджет региона получит доход в 393 млн руб. за 10 лет.

Напомним, на сессии Госсовета 21 апреля сообщалось о планах начать строительство технопарка в 2027 году.