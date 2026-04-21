Удмуртии выделят 350 млн рублей для строительства технопарка в под Ижевском

Удмуртия получит федеральную субсидию в 350 млн руб. для строительства технопарка в Завьяловском районе. Строительство начнется в 2027 году. Об этом рассказал председатель правительства республики Роман Ефимов на сессии Госсовета Удмуртии.

Общая сумма субсидий для строительства составила 437 млн руб. — 87 млн из регионального бюджета. В семи производственных корпусах планируется разместить 22 субъекта МСП. Новый производственный комплекс создаст 200 рабочих мест и принесет в доход республики 393 млн руб. в ближайшие 10 лет.