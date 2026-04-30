Дачу Фаберже в Петербурге выставили на торги

19 июня ДОМ.РФ проведет торги по продаже объекта культурного наследия — дачи Фаберже в Парголово, на Песочном шоссе, 14, сообщает 30 апреля пресс-служба госкорпорации. В состав лота вошли здания общей площадью 3 тыс. кв. м и право на аренду участка 7,95 га. Начальная цена аукциона — 46,88 млн. рублей.

Изначально усадебный дом был похож на английский коттедж

Фото: Вадим Разумов / Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июня. Дача Фаберже — бывшая резиденция известных российских ювелиров, получившая прозвище «Малый Эрмитаж» благодаря богатейшей коллекции предметов искусства, собранной владельцем Агафоном Фаберже. Изначально усадебный дом был похож на английский коттедж, его проект разрабатывал архитектор Карл Шмидт. После революции дача была национализирована и разграблена в 1919 году. В течение XX века в ней работали санатории, дом отдыха, детские оздоровительные лагеря. Для них были перепланированы внутренние помещения, что нанесло значительный ущерб оригинальным интерьерам, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Дача Фаберже находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса будет обязан провести работы по ее реставрации и сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию объекта в установленном законом порядке. Срок выполнения условий конкурса — семь лет, а работы по сохранению ОКН должны быть завершены к февралю 2029 года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что объектом культурного наследия федерального значения в Парголово заинтересовались фигурист Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская, которая оценила стоимость восстановления памятника минимум в 500 млн рублей. Супруги рассматривали возможность покупки объекта под многофункциональный комплекс, часть из которого может быть отведена под частный музей обширной коллекции вещей династии Романовых, которой владеет семья.

Подробнее о планах звездной четы в отношении памятника в материале «Фигурная реставрация».

Александра Тен