Фигурная реставрация

Яна Рудковская, супруга фигуриста Евгения Плющенко, заявила о желании пары приобрести и возродить дачу Фаберже в Левашово. Продюсер написала в своем Telegram-канале, что в памятник придется вложить минимум 500 млн рублей. Эксперты оценивают объем инвестиций более чем вдвое больше и предупреждают, что процесс восстановления такого исторического памятника будет не только дорогостоящим, но и долгим и сложным.

Памятник федерального значения «Ансамбль дачи Фаберже» общей площадью более 2,6 тыс. кв. м весной этого года был передан «Дом.РФ» для реализации на торгах и последующего вовлечения в хозяйственный оборот. Помимо самой дачи знаменитого ювелира площадью 2,1 тыс. кв. м, в состав комплекса входят ледник, конюшня и служебный корпус. Все постройки ансамбля находятся в неудовлетворительном состоянии. По информации на сайте «Дом.РФ», торги должны пройти в первом квартале 2026 года. На аукцион будет выставлен весь комплекс целиком.

Двухэтажная дача с одноэтажным флигелем была построена для Карла Фаберже по проекту архитектора Карла Шмидта. В 1907 знаменитый ювелир подарил ее своему сыну Агафону. Новый владелец решил разместить здесь свою обширную коллекцию скульптур из Китая и Японии и заказал архитектору Иоганнесу Гальнбеку расширение дачи. Архитектор пристроил к деревянной даче каменный двухэтажный корпус с парадной лестницей и большим залом, а с другой стороны возвел новый флигель. Перестроенная к 1909 году дача — яркий памятник зрелого модерна с трансформированными классицистическими мотивами. Современники называли дачу «Малым Эрмитажем» из-за находившихся здесь уникальных коллекций драгоценных камней и марок, интерьеров с антикварной мебелью, скульптурами, гобеленами и гравюрами, фарфором и бронзой. В 1919 году дача была национализирована и разграблена. В течение XX века в ней работали санатории, дом отдыха, детские оздоровительные лагеря. Для них были перепланированы внутренние помещения, что нанесло значительный ущерб оригинальным интерьерам, говорится в описании объекта на сайте «Дом.РФ».

Заявление Яны Рудковской о готовности купить памятник на торгах вызвало активное обсуждение в соцсетях. В Telegram-канале издания «Небожена» заметили, что Евгений Фаберже до конца своих дней говорил о закопанном в дачном парке чемодане с бриллиантами на сумму около 5 млн царских рублей. «Этот чемодан так и не нашли, поэтому в заросшем парке его до сих пор ищут любители-кладоискатели. Интересно, удастся ли Яночке его найти?»— рассуждает редакция издания. В ответ госпожа Рудковская написала: «Какие бриллианты, какие чемоданы? У нас там дача такая, что даже призраки царей боятся заходить, все рушится быстрее, чем рейтинги некоторых звезд. Вот если кто найдет, пусть сразу продает, а выручку нам на ремонт! Потому что вкладывать в эти руины придется как минимум полмиллиарда».

Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов полагает, что наиболее логичным решением может стать реализация здесь частной резиденции или камерного места для отдыха, однако востребованность такого формата будет зависеть от интереса конкретного инвестора. «Объект расположен в непростой локации: он скрыт от прямого обзора с дороги и сейчас находится в запущенном состоянии. Это усложняет поиск очевидной коммерческой функции»,— предупреждает эксперт.

Основные вызовы, добавляет господин Дуванов, связаны с инфраструктурой: отсутствуют полноценные подъездные пути для доставки материалов и техники. «Поэтому подобные проекты скорее стоит рассматривать как инициативу меценатского характера, которая может сопровождаться поддержкой или преференциями со стороны властей»,— заключает он.

Руководитель Экспертного центра по девелопменту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, член ИКОМОС Александр Демин обращает внимание на неудовлетворительное состояние памятника усадебной архитектуры. Основные несущие конструкции находятся в аварийном, частично руинированном состоянии, указывает он. Исторически здание имело очень богатые интерьеры, уникальные лестницы с ограждениями, предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе более десяти печей и каминов. Сейчас все это великолепие практически полностью утрачено, а отдельные оставшиеся элементы из-за их физического состояния будет очень сложно отреставрировать.

«Оценить стоимость работ по реставрации здания без проведения необходимых исследований, разработки проекта и понимания функции, под которую здание будет приспособлено, невозможно, но уже сейчас потенциальным интересантам следует ориентироваться на сумму не менее 500 тыс. рублей за квадратный метр площади (с учетом общей площади комплекса — 1,3 млрд рублей.— «Ъ-СПб»)»,— подсчитал эксперт.

Впереди у нового владельца, добавляет господин Демин, серьезный и сложный путь комплексных научных исследований: историко-градостроительных исследований, изысканий, обследований. С учетом состояния здания этот этап будет долгим и очень ответственным, поскольку он будет определять применимые методики реставрации. «Также важно будет выбрать правильную функцию здания в рамках приспособления, которая бы подразумевала эксплуатацию, одновременно и рентабельную для инвестора, и обеспечивающую сохранение отреставрированного здания и его интерьеров»,— отмечает он.

По словам господина Демина, инвесторам, для которых девелопмент не является профильной деятельностью, будет необходимо собрать команду из штатных специалистов и привлеченных профильных подрядчиков, а также иметь «личное постоянное вовлечение в проект». «Мы видим интерес таких инвесторов к тематике объектов культурного наследия. К примеру, сейчас один из заказчиков рассматривает схожий по состоянию и технико-экономическим параметрам объект в Выборге»,— говорит руководитель Экспертного центра по девелопменту. Он не считает, что такой проект может оказаться не по силам для непрофессиональных девелоперов. «Инвестирование в объекты культурного наследия не предполагает, что у владельца всегда есть запас финансовой прочности. Тем более что этот объект подпадает под льготную программу кредитования по линии "Дом.РФ". Основное здание достаточное компактное. Ключ к успеху в этом проекте — вдумчивое и профессиональное исследование объекта, принятие правильных проектных решений, грамотный расчет при выборе новой функции»,— резюмирует господин Демин.

К настоящему времени в Петербурге не так много реализованных проектов реставрации или нового строительства, заявленных медийными людьми. Так, визажист и блогер Рада Русских, организовавшая недавно «Вампирский бал» в центре Петербурга, с 2020 года занимается восстановлением дачи Месмахера на территории Шуваловского парка в Парголово (см. «Ъ-СПб» от 26.09.2022), а певец Филипп Киркоров за три года так и не приступил к строительству торгового центра в областной Новосаратовке (см. «Ъ-СПб» от 03.06.2024).

Александра Тен