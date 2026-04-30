Bloomberg: продажи Pop Mart упали в США из-за трудностей с поиском замены Лабубу

Продажи китайского производителя игрушек и аксессуаров Pop Mart в США упали в марте на 45%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по банковским операциям. У компании трудности с расширением бренда за пределы плюшевых игрушек Лабубу, продажи которых взлетели в 2025 году, пишет агентство.

Игрушка Лабубу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

США — самый важный зарубежный рынок для Pop Mart, отмечает Bloomberg. В январе рост продаж в этой стране составлял 130%, в феврале — 41%. Эти данные не учитывают покупки за наличные и подарочные сертификаты. В январе и феврале Pop Mart представила больше товаров и запустила больше рекламных акций, чем в марте, пишет Bloomberg.

Темпы роста Pop Mart в Китае тоже замедлились, но продажи остаются стабильными благодаря более разнообразному ассортименту и расширению сети. В материковом Китае у Pop Mart 445 магазинов, в странах Северной Америки — 64.

По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, в США мало поклонников других игрушек Pop Mart помимо Лабубу, и бренд должен представить новые проекты для восстановления спроса. Аналитики прогнозируют рост выручки на 16% по итогам 2025 года. Гендиректор компании Pop Mart Ван Нин ставил цель увеличить выручку как минимум на 20%.

Лабубу — игрушка с заячьими ушами и зубастой улыбкой. Впервые упоминается в серии рассказов «The Monsters», которую в 2015 году создал художник из Гонконга Лун Касин. В 2019-м он заключил контракт с китайской компанией по производству и продаже коллекционных игрушек Pop Mart. Лабубу продаются в секретных боксах — покупатель наугад выбирает игрушку и узнает содержимое только после открытия коробки.

