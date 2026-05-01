Светлого мая привет
Ландыши в коллекциях современных российских ювелиров и камнерезов
Нежный белый цветок, который вторым, вслед за подснежником, ассоциируется в европейском сознании с весной и обновлением природы, чествуется дважды практически на официальном уровне. 1 мая La Fete du Muguet, или День ландыша, стоит в календаре во Франции, а 19 мая аналогичный праздник отмечается в России.
В отечественном ювелирном и камнерезном искусстве ландыш стал излюбленным сюжетом благодаря последней императрице Александре Федоровне, которая настолько обожала этот цветок, что в суровый климат Санкт-Петербурга его партиями доставляли по железной дороге с юга Франции.
Эту привязанность Её Величества не мог не отметить придворный ювелир Карл Фаберже. Три канонических произведения его фирмы — «Корзинка с ландышами» 1896 года (коллекция Музея Метрополитен), императорское пасхальное яйцо «Ландыши» 1898 года (коллекция Музея Фаберже в Санкт-Петербурге) и камнерезная миниатюра «Ландыши» 1900 года (Royal Collection Trust британской королевской семьи) — не просто воспели этот весенний первоцвет, но и на долгие годы установили каноны драгоценного изображения ландыша.
Современные российские ювелиры и камнерезы следуют этим историческим приемам и одновременно разрабатывают свое собственное видение белых колокольчиков и широких зеленых стеблей, создавая все новые вариации этого весеннего цветка.
Еще в 2022 году ювелирная компания Alrosa Diamonds представила коллекцию украшений по эскизам фирмы Карла Фаберже. В нее вошли и два драгоценных букетика ландышей — броши из белого золота с жемчугом в одной вариации, и с белой эмалью в другой. Акценты бриллиантов завершают эту монохромную палитру, кстати, вовсе не характерную для многоцветия Faberge.
В новых брошах и серьгах бренда Ilgiz F. нежный образ цветка также представлен в монохроме: силуэты ландышей вырезаны в техниках инталии и камеи в прозрачном и матовом бесцветном стекле, а соцветия обозначены миниатюрными жемчужинами. Подобная флора — дань традиции уже не столько Фаберже, сколько стилю французского ювелира эпохи ар-нуво Рене Лалика. Ильгиз Фазулзянов также является автором, пожалуй, самого новаторского воплощения заданной темы — в кольце «Ландыш» художник-ювелир поместил одну крупную ограненную белоснежную жемчужину в квадратное ложе из золота и горячей эмали, чей рисунок абстрактно воспроизводит зеленые листья.
В коллекции Lily of the Vallery бренда Russkaya Skazka монохромные веточки ландышей из серебра, жемчуга и бесцветных топазов в брошах, серьгах и даже тиарах соседствуют с живописными изображениями этих цветов. Пышные букеты ландышей, от руки написанные в технике холодной эмали на фарфоровых медальонах, становятся ключевым элементом в колье и чокерах.
Полноценную, девичью по стилю и тонкости конструкций, коллекцию из 20 украшений вокруг образа ландыша создали в бренде Alina Issa. Колокольчики из белоснежного жемчуга подрагивают на тонких конструкциях несмыкающихся колец и колье, а также на серьгах-каффах, обручах для волос и шпильках для прически.
В разных по художественному почерку брендах Ekaterina Kostrigina, Mousson Atelier, Rodis и Style Avenue можно обнаружить схожие по силуэту и палитре броши «Ландыши» — горизонтальное соцветие с ниспадающими, подрагивающими колокольчиками. Подобную брошь фирмы Faberge некогда из запасников Гохрана последние несколько лет носит Камилла, королева-консорт Великобритании, супруга Карла III. В Trust Royal Collection украшение попало в 1956 году, когда первый секретарь КПСС Никита Хрущёв подарил его королеве Елизавете II во время своего визита в Великобританию.
У Ekaterina Kostrigina колокольчики вырезаны из кахолонга, у Mousson Atelier — из лунного камня, у Style Avenue — из перламутра, да еще и соседствуют в одной композиции с незабудками, у Rodis — покрыты белой эмалью. Маргарита Зимина вовсе обходятся без драгоценных и поделочных камней — конструкция броши-булавки «Ландыши» соткана из тонкой проволоки и авторской эмали.
Отечественные камнерезы продолжают дело мастеров фирмы Faberge Генриха Вигстрёма и Михаила Перхина, авторов хрестоматийного образа ландыша, не менее интересно. Листья из резного нефрита, оплетенные жемчужинами-колокольчиками, у бренда Moiseikin сформированы в форму яйца и помещены в корзинку из плетеного золота. Внутри этого парафраза императорских пасхальных яиц Faberge обнаруживается цыпленок из цитрина. В ювелирном доме Anna Nova стебли из розового золота с жемчужинами на концах стоят в вазе из нефрита, а ее форма в свою очередь напоминает листья ландышей.
Разнообразные вариации на классическую тему букетов в вазах в «Студии камнерезного искусства Александра Веселовского» уступают в оригинальности и сложности исполнения настольным часам «Ландыши». Из серебряной корзины «вырастает» круглый корпус из горного хрусталя, окруженный ландышами из белоснежного кахолонга и зеленого нефрита. И спустя сто с лишним лет Санкт-петербургская школа камнерезного искусства вместе со столичными ювелирами достойно продолжают галерею образов драгоценных ландышей, селекцию которых началась с Faberge.
Юлия Савельева