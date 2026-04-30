Перекупщики разыграли «Гамлета» по двойному тарифу

Билеты на «Гамлета» в МХТ им. А. П. Чехова подорожали до 200 тыс. руб. Это абсолютный рекорд для драматического театра. Премьера с Юрой Борисовым в роли датского принца состоится 14 мая. Всего запланировано шесть показов.

Билеты на них в официальных кассах выкупили в первый же час после старта продаж — еще в середине марта 2026 года. Цены тогда начинались от 3 тыс. руб. и доходили максимум до 50 тыс. руб. Но теперь перекупщики предлагают их в четыре раза дороже. Впрочем, и у продавцов их почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 40 свободных мест, рассказал Александр, к которому “Ъ FM” обратился под видом покупателя:

«На сайте театра билетов нет, потому что они есть у нас.

Нужно будет скорее 15-е число рассматривать, потому что на 14-е выбор совсем небольшой. На премьеру в первую очередь заказывались первые ряды. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, приличными местами я бы не назвал. Продажа идет больше двух месяцев, и на 14 мая остались либо самые дорогие — на третий ряд, либо сбоку. То же самое было ровно год назад на спектакле "Кабала святош". Там тоже была шумиха, и на премьеру были баснословные цены — намного дороже, чем в Большой театр, например, на Новый год».

«Гамлет» в постановке Андрея Гончарова — уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первое в начале XX века было поставлено как мистерия. Второе состоялось в начале 2000-х и разворачивалось как история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням: спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи.

Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров.

Большинство придет в зал ради главных звезд — Юры Борисова и Анны Чиповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева:

«За последние 40 лет я ни разу не видела того, что считается традиционным "Гамлетом". Последний спектакль по этой пьесе, который я видела, вышел в Москве и сейчас переехал из ГИТИСа в театр "Пространство "Внутри"". Это "Гамлет" Татьяны Тарасовой. И я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но публике нет никакого дела до новаторства — это прерогатива театральных критиков и очень постоянной зрительской аудитории. Публика также никогда не реагирует на имена режиссеров. Она предпочитает хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруды занята Анна Чиповская, которую все знают.

В "Гамлета" вложены огромные деньги, а постановкой занимается большой коллектив. Конечно, речи нет о том, чтобы спектакль дали три раза и он сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр — это тот, в котором спектакли держатся, пока делают сборы, с одной стороны, и пока получают награды — с другой. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль».

Билеты на предыдущую громкую премьеру МХТ имени Чехова — спектакль «Кабала святош» — также были мгновенно выкуплены в официальных кассах. Перекупщики продавали проходки за 100 тыс. руб. Две главные роли — у Константина Хабенского и Николая Цискаридзе (он играет под псевдонимом Максим Николаев). На май и июнь 2026 года запланированы четыре спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть — за 30-170 тыс. руб.

