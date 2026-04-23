Иван Черезов и Татьяна Ишматова подали документы в праймериз «Единой России»

В предварительное голосовании «Единой России» (ЕР) к выборам в Госдуму будут участвовать заместители председателя Госсовета Удмуртии Иван Черезов и Татьяна Ишматова. Об этом депутаты республиканского парламента сообщили во «ВКонтакте».

Иван Черезов с 2020 года является председателем комиссии Госсовета Удмуртии по физкультуре, молодежной политике и спорту. Татьяна Ишматова с 2017 года руководит комиссией по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества. Депутаты стали вице-спикерами в 2022 году, после выборов в республиканский парламент седьмого созыва.

«Формируется серьезная, профессиональная команда — с ресурсами, с опытом, с желанием работать. Я хочу ее усилить»,— написал господин Черезов. Татьяна Ишматова поделилась: «Партией “Единая Россия” мне предложено принять участие в предварительном голосовании, по итогам которого будут определены кандидаты от партии в высший законодательный орган нашей страны. Признаюсь честно: решение далось нелегко». Оба претендента в преддверии праймериз указали на опыт законотворческой деятельности.

Сейчас в праймериз «ЕР» зарегистрированы действующие депутаты нижней палаты от республики Андрей Исаев и Олег Гарин. Они идут по Ижевскому (№39) и Удмуртскому (№38) одномандатным округам соответственно. Также в предварительном голосовании зарегистрированы участник СВО Антон Плехов (44 года) и лаборант химического анализа предприятия «Мас-Сервис ХМ» Радик Нуриахметов (52 года).

Праймериз ЕР перед выборами пройдет с 25 по 31 мая. Выдвижение кандидатов стартовало 11 марта. Оно продлится до 30 апреля. В Удмуртии будут избирать депутатов в Госдуму и местные райсоветы. Выборы состоятся 20 сентября.