В ЦУМе и ДЛТ появилась коллекция Dehanche

В весенне-летнем сезоне 2026 года в ЦУМе и ДЛТ появился молодой итальянский бренд Dehanche, основанный дизайнером Эрин Уэбб в 2022 году. Специализация марки — ремень, который здесь переосмыслен не как утилитарная деталь, а как ключевой элемент образа: он одновременно структурирует силуэт и служит самостоятельным акцентом. Все изделия производятся вручную на фабрике в Вероне из экологически чистой телячьей кожи, а фурнитура покрывается 24-каратным золотом или серебром. В новую линейку вошли широкие корсетные ремни с многослойным ручным нанесением эмали и последующим обжигом. В создании дизайнеры сосредоточились на теплых оттенках: золото, терракота и шоколад. Новая коллекция Dehanche уже доступна в универмаге и на сайте ЦУМа, а также в ДЛТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Dehanche Фото: Dehanche Фото: Dehanche Фото: Dehanche Фото: Dehanche Фото: Dehanche Следующая фотография 1 / 6 Фото: Dehanche Фото: Dehanche Фото: Dehanche Фото: Dehanche Фото: Dehanche Фото: Dehanche