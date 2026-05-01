«Балтийский лизинг»: пиар как инструмент формирования доверия

В Москве состоялся III Всероссийский форум MARKETING & PR FORUM. С докладом выступила руководитель пресс-службы компании «Балтийский лизинг» Наталья Любимова. Она рассказала об одной из острых тем современного рынка коммуникаций — о возрастающем значении доверия в эпоху фейков и утечек данных. В своем выступлении спикер опиралась на опыт компании «Балтийский лизинг».

Наталья Любимова, руководитель пресс-службы компании «Балтийский лизинг»

Фото: пресс-служба III Всероссийского форума MARKETING & PR FORUM Наталья Любимова, руководитель пресс-службы компании «Балтийский лизинг»

По словам Натальи Любимовой, сегодня мы существуем в реальности, где информация обесценивается быстрее, чем мы успеваем ее осмыслить. А потребители крайне скептически относятся к прямым заявлениям о надежности без подтверждающих факторов.

Поэтому доверие превращается из репутационной надстройки над бизнесом в критически важный актив, влияющий на заключение сделок, партнерство и долгосрочную лояльность клиентов.

«Мы в "Балтийском лизинге" видим это каждый день. Лизинг — это не импульсная покупка. Это долгосрочное финансовое обязательство, которое влияет на бизнес клиента годами. Человек приходит к нам не только за ставкой — ему важно быть уверенным в правильности своего выбора. Поэтому построение доверия здесь напрямую влияет на финансовые показатели компании»,— подчеркнула Наталья Любимова.

За годы работы компания выделила несколько ключевых аспектов в управлении доверием. Это прозрачность, безопасность, экспертность, последовательность и социальная ответственность.

«Финансовые данные, персональная информация клиентов, сделки — все это требует максимальной защиты. Но важно не только обеспечивать безопасность — важно ее демонстрировать. Мы усилили коммуникацию вокруг этого направления: пресс-служба объясняет, какие процессы внедрены, какие стандарты соблюдаются, как защищаются данные клиентов»,— добавил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

Отдельно Наталья Любимова остановилась на практических инструментах, которые «Балтийский лизинг» использует ежедневно.

Во-первых, это полезный контент вместо прямой рекламы: сегодня нельзя говорить только о себе, необходимо фокусироваться на том, что важно клиенту.

Во-вторых, управление репутацией 24/7. Мониторинг, быстрая реакция, принципиальный отказ уходить от сложных тем теперь не менее важны.

Третий аспект, на котором важно фокусироваться,— это внутренние коммуникации. Сотрудники — главные носители репутации.

И последнее правило — быть готовым к кризису. То есть быстро признать ситуацию, четко обозначить действия, показать контроль над процессом.

Участие «Балтийского лизинга» в ключевом отраслевом форуме MARKETING & PR FORUM еще раз подтвердило: компания не просто предлагает финансовые инструменты, но и формирует стандарты открытости, надежности и долгосрочного партнерства на российском B2B-рынке.

