В Дагестане арестовали участников контролировавшей Губден группировки

В Дагестане арестованы девять участников экстремистской группировки, незаконно контролировавшей село Губден. Об этом сообщила пресс-служба СКР. По версии следствия, участники сообщества нападали на местных жителей, следили за их передвижениями и контролировали въезд и выезд из села.

Экстремистская группировка начала формироваться еще в 2015 году. Некоторые местные жители объединились в сообщество, которое придерживалось «радикальных взглядов, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии». Тех местных жителей, кто был не согласен с их взглядами и образом жизни, участники сообщества избивали «в специально используемых помещениях». Кроме того, участники сообщества организовывали патрули и блокпосты, устанавливали камеры видеонаблюдения и не разрешали въезжать или выезжать из села без их разрешения. На ночь проезд в населенный пункт перекрывали.

СКР возбудил уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Дело возбудили против 11 участников сообщества — на данный момент следствие направило в суд ходатайство о мере пресечения еще двоих фигурантов. Следователи устанавливают все обстоятельства преступлений, а также других причастных к экстремистскому сообществу лиц.