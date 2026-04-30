Между Петербургом и Выборгом запустят экспресс-«Ласточки»

С 1 мая между Санкт-Петербургом и Выборгом начнут курсировать скоростные поезда «Ласточка» в формате экспресса. Поезда будут следовать без промежуточных остановок, что позволит сократить время в пути с 1 часа 12 минут до 61 минуты, рассказали в Октябрьской железной дороге.

Экспресс-«Ласточки» начнут курсировать между Петербургом и Выборгом

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Экспресс-«Ласточки» начнут курсировать между Петербургом и Выборгом

С Финляндского вокзала экспрессы будут отправляться ежедневно в 11:15 и 15:29, прибывая в Выборг в 12:16 и 16:30. В обратном направлении отправление запланировано на 12:56 и 17:58, прибытие в Петербург — в 13:58 и 19:00 соответственно.

Стоимость билета в одну сторону составит 500 рублей.

Восьмивагонные составы рассчитаны на 675 пассажиров. Посадка будет осуществляться во второй, четвертый, шестой, седьмой и восьмой вагоны.

Ранее «Ъ Северо-Запад» поговорил с генеральным директором АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Кириллом Корнилиным о развитии тактового движения в пригороды Петербурга и о новых наиболее удобных способах оплаты проезда на электричках.

Матвей Николаев