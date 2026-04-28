«Мы предлагаем пассажирам вариант бесшовной поездки»

Генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Кирилл Корнилин рассказал корреспонденту Social Report о развитии тактового движения в пригороды Петербурга и о новых наиболее удобных способах оплаты проезда на электричках. Важным проектом для компании станет запуск в этом году «Ласточки» на Выборг с фиксированными местами.

SOCIAL REPORT: Как СЗППК завершила прошлый год?

КИРИЛЛ КОРНИЛИН: За 2025 год СЗППК перевезла 103,9 млн человек, рост к 2024 году составил 3%. В среднем в сутки мы перевозили 284,6 тыс. пассажиров. Максимальное число людей компания перевозила в июле, тогда этот показатель составил 352,1 тыс. пассажиров в день.

Рост объемов перевозок связан с интеграцией железнодорожного транспорта в городскую транспортную систему Санкт-Петербурга. Важным этапом этой интеграции стала организация тактового движения пригородных поездов в часы пик на маршрутах «рабочего» пассажиропотока.

Этот год для СЗППК — юбилейный. За двадцать лет работы компания превратилась в одного из крупнейших пригородных перевозчиков в России. Мы работаем на территории шести субъектов Северо-Западного региона нашей страны, ежегодно перевозим более 100 млн пассажиров. С момента основания компания перевезла более 1,5 млрд человек.

SR: Расскажите про тактовое движение, есть ли планы по его развитию?

К. К.: В апреле текущего года запущен уже шестой тактовый маршрут от Гатчины до Балтийского вокзала. Было принято решение ввести «такт» на этом участке из-за роста пассажиропотока: за 2025 год положительная динамика составила 4,8% к уровню 2024 года.

Сегодня шесть тактовых маршрутов успешно показывают себя на полигоне Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Проекты по запуску тактовых движений начались 12 декабря 2022 года. Именно тогда стартовал пилотный маршрут от Павловска до Витебского вокзала. Вторым участком с организацией тактового движения, запущенным 22 мая 2023 года, стало направление Балтийский вокзал — Ораниенбаум. Третьим участком, который начал действовать с 11 декабря 2023 года, стал маршрут Балтийский вокзал — Красное Село. Четвертый участок — это запуск с 27 мая 2024 года тактового движения на Мельничный Ручей. Пятый тактовый маршрут был запущен 16 декабря 2024 года от Сестрорецка.

С начала запуска по всем маршрутам перевезено 104,7 млн человек. Дополнительное удобство заключается в том, что с электрички можно быстро пересесть на метро или наземный общественный транспорт. То есть мы предлагаем пассажирам вариант комфортной бесшовной поездки и удобные интервалы движения поезда от 10 до 30 минут.

SR: Расскажите про развитие парка вашего подвижного состава.

К. К.: У нас достаточно обширный парк: около 200 поездов, 12 из которых наши, остальные — арендованные. Есть и дизель-поезда, и рельсовые автобусы, «Ласточки» и новые «Финисты», поезда серий ЭТ2М и ЭД4М, поезда на локомотивной тяге.

SR: Как обновлялся состав в прошлом году?

К. К.: Мы получили новый электропоезд серии ЭП2ДМ — это поезд отечественного производства с мягкими сиденьями, разъемами для зарядки гаджетов и безбарьерной средой для людей с ограниченными возможностями. Он теперь ходит на Сестрорецком «такте». В начале года мы закупили второй поезд, а в течение 2026 года мы получим еще один ЭП2ДМ. Эти два новых поезда также будут работать на Сестрорецком направлении. Данный состав получил множество положительных отзывов от пассажиров благодаря современным техническим решениям и комфортному оснащению.

SR: Какие планы по обновлению в этом году?

К. К.: В этом году от материнской компании мы получим первый в России поезд серии ДП2Д, работающий по схеме «тяни-толкай». Состав состоит из тепловоза и модифицированных вагонов электропоезда, что обеспечивает возможность управления поездом как из кабины управления тепловоза, так и из головного вагона электропоезда в зависимости от направления движения. Конструктивно вагоны поезда выполнены на базе вагонов электропоезда серии ЭП2ДМ. Такое техническое решение эффективно для обслуживания неэлектрифицированных участков железной дороги, поскольку позволяет сократить количество маневровых операций при смене направления движения.

SR: Куда он будет ездить?

К. К.: ДП2Д будет курсировать до Сланцев и Ивангорода. Сейчас в Сланцы поезд ходит четыре раза в неделю, в Ивангород ежедневно, но меньшей составностью. С ним мы сделаем маршрут до Сланцев ежедневным и создадим дополнительные места для пассажиров в Ивангород благодаря увеличению составности с трех до шести комфортабельных вагонов. Мы рассчитываем получить новый поезд до конца этого года. Также в текущем году ожидается поставка еще одного поезда «Финист», который будет курсировать на Балтийском направлении.

SR: А что с составами, которые занимаются туристическими перевозками?

К. К.: В этом сегменте мы задействуем ретросоставы. У нас в аренде их два: «Лахта» и «Юность». Оба поезда серии ЭР2К в десятивагонном исполнении, выпущенные более полувека назад, сочетают современные технологии и узнаваемый исторический облик. Интерьер вагонов выполнен в стилистике 1970–1980-х годов, что позволяет пассажирам погрузиться в атмосферу той эпохи. В салонах предусмотрены деревянные крепления для спортивного снаряжения и тематические аксессуары из советских времен, которые сочетаются с современными USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Ретропоезда полностью закрывают потребности наших пассажиров в таком виде движения. Они задействованы в специальных акциях для пассажиров и помогают людям попасть на знаковые события в пригороды Петербурга и Ленинградской области. Например, на фестивали, забеги, велозаезды.

SR: Насколько я знаю, вы разрабатываете и внедряете современные системы оплаты проезда, например, с учетом геолокации. В этом году работа продолжится?

К. К.: Да, мы внимательно отслеживаем изменения и оперативно адаптируем наши услуги под потребности пассажиров. Современная тенденция цифровизации ярко проявляется в наших показателях: 53% от общего объема продаж билетов теперь осуществляется через электронные сервисы. Компания реагирует на растущий спрос и внедряет инновационные решения в сферу пассажирских перевозок. Так, в ноябре 2025 года мы запустили оплату по геолокации на тактовом маршруте от Павловска до Витебского вокзала.

SR: Как она работает?

К. К.: Это очень удобно: перед началом поездки пассажир подтверждает станцию отправления на экране смартфона, которая будет определена автоматически мобильным приложением. Далее формируется QR-код для прохода через турникеты. По прибытии поезда на станцию назначения в приложении надо нажать «Завершить поездку», подтвердить оплату проезда и пройти через турникеты при их наличии по электронному билету. До конца года запланировано тиражирование данного проекта на весь Санкт-Петербург. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о реализации этой системы оплаты на территории Ленинградской области и Республики Карелия. Сейчас идет подготовка запроса в Минцифры о включении приложения «ПроТранспорт+» в «белые списки». После чего билет на пригородный поезд можно будет приобрести, даже если возникнут перебои со связью.

SR: Рассматриваете ли вы развитие других направлений?

К. К.: Да, с 1 мая 2026 года мы запустим новый формат поездок в пригородном сообщении на маршруте до Выборга. Похожий проект мы анонсировали в конце 2023 года до Великого Новгорода — так называемую ускоренную «Ласточку». Она курсирует с одной остановкой на станции Тосно. Для поездки по этому маршруту необходимо приобрести билет с указанием места, что гарантирует пассажиру комфортное путешествие без риска проезда стоя. Важное отличие этих проектов в том, что «Экспресс» до Выборга — это коммерческий продукт компании и не входит в заказ субъекта РФ.

Для определения оптимального расписания мы провели социологический опрос через официальные социальные сети компании. В его рамках пассажиры могли выбрать удобный вариант из четырех возможных. Результаты показали одинаковый интерес респондентов ко всем вариантам, поэтому мы решили запустить две пары поездов.

В результате «Экспресс Ласточка» в Выборг будет осуществлять четыре ежедневных рейса без остановок: два утром из Санкт-Петербурга и два вечером из Выборга. Такой график максимально соответствует запросу пассажиров на комфортные скоростные перевозки между городами. Время в пути сократится с 1 часа и 12 минут до 61 минуты.

SR: Почему именно Выборг?

К. К.: Маршрут до Выборга входит в топ-3 самых популярных направлений как у жителей Петербурга, так и у туристов. Только за 2025 год на участке Финляндский вокзал — Выборг перевезено более 13,5 млн пассажиров, около 25% (3,3 млн) из которых — это пассажиры, отправляющиеся и прибывающие из Выборга в Петербург.

Мы неоднократно получали обратную связь от пассажиров о необходимости такой перевозки. Сегодня на маршруте курсируют 13 пар поездов «Ласточка», не считая стандартных поездов, и это максимально возможные мощности участка. Реализация проекта потребовала тщательной проработки совместно с коллегами из Октябрьской железной дороги.

SR: Были ли какие-то проблемы с реализацией нового проекта?

К. К.: Сложность внедрения связана со спецификой железнодорожного транспорта, то есть с необходимостью учета мест для стоянки и маневрирования поездов, с особенностями прохождения однопутных участков, в строгом согласовании графика движения всех участников процесса: пригородные, дальнего следования и грузовые составы. Тем не менее мы с коллегами смогли обеспечить максимально удобное расписание для пассажиров, учитывая все особенности железнодорожного сообщения.

Екатерина Дынникова