Цена нефти Brent упала с $126 до $114 за баррель

Цены на июньский фьючерс нефти марки Brent скорректировались с $126 до $114 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В 15:47 мск стоимость Brent снижалась на 2,915% и торговалась на уровне $114,59 за баррель. В то же время июньский фьючерс нефти марки WTI падал на 1,226%, до $105,57. Сегодня утром стоимость Brent с поставкой в июне превысила $126 впервые с 9 марта 2022 года. Цена на WTI достигала $110,5.

Цены на нефть превысили сегодня четырехлетний максимум после новой публикации Axios, отмечает Bloomberg. В статье утверждалось, что глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер подготовил план «короткой и мощной волны ударов» по Ирану, о котором скоро доложит президенту Дональду Трампу. Однако, указывает агентство, впоследствии стоимость Brent снизилась из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке и экономических последствий такого сценария.