В школах со следующего учебного года введут предмет «Духовно-нравственная культура России»

С нового учебного года во всех российских школах введут предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

Новый курс разработан по поручению президента РФ и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей. Изучать предмет начнут с 2026/27 учебного года, со второго полугодия, ученики 5-х классов — им отведут 17 часов.

С 2027/28 учебного года дисциплина появится в 6-х и 7-х классах, где учебная нагрузка составит 34 часа в год. Курс будет опираться на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев и познакомит школьников с выдающимися людьми России, в том числе государственными деятелями, учеными, военными и героями специальной военной операции.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул важность предмета, так как он помогает детям лучше усваивать традиционные нравственные ценности. Для преподавания уроков школам предоставят учебные пособия и методические рекомендации.

Кроме того, для учителей истории, которые будут вести предмет, организуют специальные курсы повышения квалификации. В планах также создание единой линейки учебников для данной дисциплины.