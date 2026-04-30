ТЦ «Красный» в Лесном закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности

Городской суд Лесного (ЗАТО) запретил деятельность торгового центра «Красный», связанную с пребыванием в нем людей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Иск был подан в отношении владельцев ТЦ – индивидуальных предпринимателей Некрасовой Е. С., Журавлевой С. А., Юлдашевой О. А., Сизовой Н. А., а также ООО «ТП Кировский». Основанием стали нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Суд установил, что эксплуатация объекта возможна только после устранения нарушений. На это ответчикам отведено три месяца. При этом отмечается, что возобновление работы торгового центра возможно и раньше — при условии полного соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

