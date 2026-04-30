Правительство Сербии продлило запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до конца июня, а также приняло решение вывести на рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива из резервов — общий доступный объем составит 65 тыс. тонн. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович, передает RTS.

«Запрет распространяется на экспорт дизельного топлива, бензина и сырой нефти всеми видами транспорта, и мы продлили его в качестве еще одной меры по защите поставок на наш рынок, а также в связи с глобальными перебоями и ростом цен на нефть»,— сообщила министр. Кроме того, акцизы снизят на 25 п.п., добавила она.

Госпожа Джедович-Ханданович отметила, что принятые меры «значительно сокращают бюджетные поступления и увеличивают расходы». «Но мы оперативно отреагировали на вызовы, и я горжусь тем, что нам уже два месяца успешно удается защищать наших граждан и экономику от внезапного скачка цен на топливо»,— сказала глава ведомства.

9 марта сербское правительство ввело на 10 дней запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов. Как сообщала Дубравка Джедович-Ханданович, меры необходимы для защиты внутреннего рынка от дефицита и скачков цен, которые вызваны глобальными процессами на мировом рынке.