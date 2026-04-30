Побег приближается к финишу

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошли прения по уголовному делу Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов), которые в сентябре 2025 года сбежали из СИЗО. Гособвинитель запросил для них за побег по три года и шесть месяцев лишения свободы, а с учетом предыдущего приговора за покушение на теракт — более 10 лет колонии. Оба вину признали. Александр Черепанов от последнего слова отказался, а Иван Корюков прочитал стихотворение.

Иван Корюков (слева) и Александр Черепанов (справа) во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Иван Корюков (слева) и Александр Черепанов (справа) во время заседания суда

Иван Корюков и Александр Черепанов обвиняются по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Учитывая признание их вины, гособвинитель не стала запрашивать слишком суровое наказание. Прокурор считает, что Ивану Корюкову необходимо назначить 3,5 года лишения свободы по настоящему уголовному делу, а с учетом приговора Центрального окружного военного суда (ЦОВС) — 10,5 лет исправительной колонии строгого режима. Александру Черепанову запросили аналогичный срок, а по совокупности приговоров — 11 лет исправительной колонии строгого режима.

Александр Черепанов отказался от последнего слова, пояснив, что сказал все, что хотел. Иван Корюков три минуты читал стихотворение собственного сочинения, в котором говорилось: «Занимайтесь любовью, а не войной». «Это всего лишь цифра на бумажке. Я люблю тебя, храни тебя бог»,— сказал он матери после заседания.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Подсудимые сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге 1 сентября 2025 года. В следственном изоляторе Иван Корюков и Александр Черепанов находились в ожидании решения по апелляции на свой приговор Центрального окружного военного суда за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга за 40 тыс. руб. в интересах «Легиона Свободы России» (признан террористической организацией и запрещен в России). Тогда суд назначил Александру Черепанову семь лет колонии, а Ивану Корюкову — девять лет и шесть месяцев.

Из показаний подсудимых и обвинительного заключения следует, что план побега разработал Александр Черепанов. Иван Корюков, обсуждая детали, якобы думал, что это шутка. В день, когда они сбежали из СИЗО, Александр Черепанов, открыв свою дверь, подошел к камере подельника и сказал: «Если хочешь — пойдем со мной, если не хочешь, то не надо». По версии следствия, они пробежали по прогулочным дворам изолятора, спустились с крыши по одеялам и сбежали из следственного изолятора.

Покинув СИЗО-1, они дошли до коллективных садов, где залезли в один из домов, вскрыв окно. Там переоделись, поели и прибрали за собой, помыв посуду. Из дома они похитили футболки, куртки, штаны, очки и колонку. Общая сумма похищенного составила более 7 тыс. руб. На прошлых заседаниях они извинились перед хозяином дома.

Во время побега питались они в основном ягодами и грибами. Их удалось поймать поочередно в течение двух недель.

Ранее суды взыскали с беглецов средства, которые учреждениям ГУФСИН пришлось потратить на их поиск. Суд установил, что для розыска беглецов использовался служебный транспорт, что повлекло затраты на горюче-смазочные материалы. Сотрудникам пришлось искать их по ночам и в выходные — за работу сверх нормы были произведены выплаты, а также командировочные расходы. По итогу с Ивана Корюкова взыскали около 200 тыс. руб., с Александра Черепанова — около 70 тыс. руб.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что одной из причин успешного побега стала катастрофическая нехватка сотрудников ГУФСИН в следственном изоляторе.

Многие свидетели, работающие охранниками, говорили, что физически уследить за всеми арестованными и осужденными было невозможно.

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 30 апреля поступило уголовное дело в отношении трех бывших руководителей СИЗО №1, которым предъявлены обвинения по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Среди них: экс-начальник следственного изолятора Алексей Кисилев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы Андрей Зацепин.

