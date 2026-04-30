Публицист, автор «Экономической летописи России» Николай Кротов умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил президент Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров. Господин Кротов умер 27 апреля.

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ Николай Кротов

Николай Кротов родился 7 марта 1955 года в Черниковске. В 1977 году он окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева, а в 1990 году выпустился из Высшей партийной школы при ЦК КПСС. С 1976 по 1982 год работал в НИИ Академии наук СССР, а затем — на Московском нефтеперерабатывающем заводе. С 1982 по 1987 год состоял в правлении общества «Знание». До 1992 года господин Кротов был инструктором Черемушкинского райкома КПСС. В последние годы жизни был сотрудником музея Финансового университета, а также занимал пост генерального директора АНО «Экономическая летопись».

Господин Кротов был одним из сооснователей Российско-американского университета (РАУ), директором Института массовых политических движений. Стал автором и соавтором почти 100 книг, в том числе серии «Экономическая летопись России». Работал в жанре публицистики и мемуарной литературы, используя метод «устной истории».