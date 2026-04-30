Обещать — не значит одобрить

Суд в Ростове вынес приговор по делу местных жителей, обвиняемых в хищении средств граждан под видом оказания услуг кредитного брокера. По версии следствия, участники группы собирали деньги у людей, желающих получить заем в банке, заманивая их ложным обещанием гарантированного одобрения кредитной заявки. За помощь в получении денег «помощники» могли попросить до 500 тыс. руб. Потерпевшими по делу признаны 74 человека, нанесенный им ущерб превышает 6 млн руб. Девяти обвиняемым назначены сроки от 7 лет 6 месяцев до 14 лет 6 месяцев колонии, еще пятеро скрылись от суда и объявлены в розыск.



Ленинский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговорил группе местных жителей, обвиняемых в причастности к преступному сообществу, которое занималось мошенничеством в сфере финансовых услуг. Обвиняемыми по делу проходили 14 обвиняемых, девять из них признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), а также в организации преступного сообщества, либо в участии в нем (ч.1, ч.2 ст.210 УК РФ). Остальные пять фигурантов скрылись и объявлены в розыск.

Согласно версии следствия, осужденные работали в фирмах, которые в 2020-2021 годах в Ростове-на-Дону предлагали гражданам помощь в получении кредитов в банках. Офисы располагались в центре Ростова-на-Дону на улицах Максима Горького, Социалистической, Текучева и Красноармейской. Предлагаемая в них услуга была рассчитана на клиентов, которым банки по тем или иным причинам отказывали в предоставлении займов. Сотрудники фирм обещали таким заемщикам «решить проблему» с банками, прося за это от 30 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в зависимости от суммы «гарантированного» займа. В частности, злоумышленники якобы намекали на возможность удалить негативную информацию из кредитной истории. Следователи считают, что организаторы схемы предлагали гражданам заведомо неисполнимые услуги, таким образом выманивая у них деньги.

Потерпевшими по делу были признаны 74 человека. Причиненный им ущерб оценен в более чем 6 млн руб.

Организаторами преступного сообщества следствие считает Руслана Шириева, Надежду Вебер, Алесю Адмайкину, Анатолия Маницкого и Артема Солодовникова. Первые двое скрылись от суда. Анатолию Маницкому назначено самое крупное наказание — 14 лет 6 месяцев колонии строгого режима, Алесю Адмайкину суд приговорил к 14 годам колонии общего режима, а Артема Солодовникова — к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Остальным фигурантам назначены сроки от 7 лет 6 месяцев до 9 лет колонии.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», Руслан Шириев является учредителем и директором ООО «НФК-Финанс». Фирма была зарегистрирована в 2021 году с указанием отрасли «Деятельность по финансовой взаимопомощи». Руслан Шириев также зарегистрирован как ИП.

В картотеке Ворошиловского райсуда Ростова есть материалы гражданского дела по иску о взыскании с Руслана Шириева денежных средств по иску некоего гражданина, который пожаловался, что заключил договор об оказании услуги кредитного брокера. По условиям указанного договора Руслан Шириев должен был оказать содействие в получении решения банка об одобрении кредита на сумму 3 млн руб. сроком на 25 лет на цели приобретения недвижимости. Заказчик услуги заплатил брокеру вознаграждение 100 тыс. руб. Однако банки отказали в кредите, в связи с этим гражданин решил, что услуга оказана не была. Он потребовал расторжения договора с брокером и возврата денежных средств, а также компенсации морального вреда в сумме 40 тыс. руб.

Тем не менее, суд принял решение в пользу Руслана Шириева. В ходе судебного разбирательства было установлено, что спорный договор обязывал брокера провести консультацию клиента, дать анализ его «кредитного портфеля», подобрать потенциальных кредиторов. А один из пунктов договора предполагал, что обязательства брокера считаются выполненными при принятии банком «определенного решения». «Таким образом, из системного толкования приведенных условий договора следует, что конечный результат оказанных услуг заключался в получении определенного результата, при этом как положительного, так и отрицательного», — решил суд.

Как писал «Ъ-Ростов» ранее на этапе следствия Руслан Шириев не отрицал, что занимался помощью гражданам в получении кредитов, однако не считал эту деятельность противозаконной. По мнению обвиняемого, отношения фирм с клиентами носили гражданско-правовой характер и базировались на соответствующих официальных договорах об оказании услуг. При этом он признавал, что некоторым проблемным заемщикам помочь действительно не удалось.

Среди осужденных Ленинским районным судом семь человек не признали вину, остальные двое признали лишь частично. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Ростовском областном суде.

Кристина Федичкина