Путин не приглашал Трампа на парад 9 мая

Президент России Владимир Путин не приглашал своего американского коллегу Дональда Трампа на Парад Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на мероприятие приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие иностранные гости. Кто именно, господин Ушаков не уточнил. В Кремле обещали представить полный список приглашенных зарубежных лидеров позднее.