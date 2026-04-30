Бывшего главу спецслужб Киргизии обвинили в попытке захвата власти

В отношении бывшего вице-премьера и экс-главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в попытке захвата власти и злоупотреблении должностным положением, передает Kaktus.media.

Камчыбек Ташиев (слева)

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Камчыбек Ташиев (слева)

28 апреля господин Ташиев был вызван на допрос в МВД Киргизии. Также были допрошены бывший депутат Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. О возбуждении уголовного дела стало известно 29 апреля. Камчыбеку Ташиеву избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Адвокат Икрамидин Айткулов уточнил, что его подзащитный вину не признает. Какие-либо подробности дела пока неизвестны.

Президент Киргизии Садыр Жапаров 10 февраля неожиданно уволил главу ГКНБ. Камчыбек Ташиев считался его ближайшим соратником, который фактически руководил страной наравне с главой государства. Это решение было принято за год до предстоящих в стране президентских выборов, по итогам которых господин Жапаров может переизбраться на следующий срок.

