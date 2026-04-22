Власти оценили содержание дорог в Орловской области в 1,2 млрд рублей

Казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» объявило электронный конкурс на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в регионе. Начальная цена контракта — 1,2 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Финансирование осуществляется за счет областного бюджета. Согласно контракту, подрядчик должен поддерживать состояние покрытия, обочин, водоотвода, мостов и сооружений, дорожных знаков, обеспечивать исправность освещения, светофоров, а также наносить разметку до 15 января 2027-го на дорогах Орловской области. Общая протяженность контролируемых участков — 3,8 тыс. км в 23 районах и одном округе региона. Гарантийные сроки на различные виды работ составляют от трех месяцев до десяти лет.

Заявки на конкурс принимаются до 8 мая, итоги подведут 14-го.

В начале апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Орловской области ищут подрядчиков для содержания дорог за 873 млн руб. Заявки на торги принимаются до 27 апреля, итоги подведут 30-го.

Кабира Гасанова