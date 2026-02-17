Дорожные компании Курска получили контракты на содержание улиц за 300 млн

Подведены итоги трех аукционов на содержание автомобильных дорог и тротуаров в Курске. Победителями признаны местные ООО «Курскдор», ООО «Интеграл-Строй» и ООО «Благоустройство». Информация размещена на портале госзакупок.

Компании стали единственными участниками торгов и получили контракты по начальным ценам. ООО «Курскдор» займется содержанием дорог и тротуаров в Сеймском округе (71,3 млн руб.), ООО «Интеграл-Строй» — в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах Центрального округа (71,3 млн руб.). Самый крупный контракт с ООО «Благоустройство» стоимостью 157,5 млн руб. предполагает работы в Центральном и Железнодорожном округах.

Подрядчикам предстоят механизированная уборка, формирование и удаление снежного вала, погрузка и вывоз снега, распределение противогололедных материалов, скол льда, круглосуточное дежурство бригад, а также ремонт дорог. Финансирование осуществляется из городского бюджета.

По данным Rusprofile, ООО «Курскдор» зарегистрировано в Курске в 2021 году. Основной вид деятельности — подметание улиц и уборка снега. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Андрей Панюков. Выручка ООО за 2024 год составила 189,3 млн руб., чистая прибыль — 95 млн руб. Компания с 2022 года была исполнителем по пяти госконтрактам в Курске. ООО «Интеграл-Строй» зарегистрировано в Курске в 2008 году. Основной вид деятельности — эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владельцы — гендиректор Валерий Репета и Марина Токарева (по 50% у каждого). Выручка ООО за 2024 год составила 189,4 млн руб., чистая прибыль — 45,5 млн руб. Компания с 2011 года была исполнителем по 36 госконтрактам на общую сумму 1,7 млрд руб., основным заказчиком выступал комитет ЖКХ Курска. ООО «Благоустройство» зарегистрировано в Курске в 2018 году. Основной вид деятельности — подметание улиц и уборка снега. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Контроль над компанией (51%) принадлежит комитету по управлению муниципальным имуществом города Курска, данные о других владельцах не раскрываются. Генеральный директор — Николай Логвинов. Выручка ООО за 2024 год составила 354,7 млн руб., чистая прибыль — 98 млн руб. Компания с 2018 года была исполнителем по 22 госконтрактам на общую сумму 2,3 млрд руб., основным заказчиком выступал комитет дорожного хозяйства Курска.

Ульяна Ларионова