Видеокарта рендерит один кадр, а нейросеть берет его и генерирует еще до пяти дополнительных. То, что вы видите на экране, — это по сути галлюцинации, образы, которых не существовало. Именно так работает технология DLSS 4.5. Разработчики установили ее в серию новых игровых ноутбуков Acer Nitro V 17 AI. Линейка вышла в продажу в России.

Массовость описанной технологии подчеркивает статистика. По данным Nvidia, более 80% владельцев видеокарт GeForce RTX играют с включенным DLSS. А это 3 млрд часов геймплея с момента запуска технологии. Ее поддерживают свыше 400 игр. Но если она так распространена, то чего особенного в ноутбуках Nitro V 17 AI?

Новинки Acer вошли в этот мир сразу с картой RTX 5060, восемью гигабайтами сверхбыстрой видеопамяти GDDR7, 17-дюймовым экраном с частотой до 165 Гц и откликом 3 мс. Но самое главное — в лэптопах этой серии живет второй ИИ. Процессор AMD Ryzen AI несет отдельный нейронный блок — NPU. Пока пользователь играет или монтирует видео, чип ИИ работает в фоне. Он незаметно убирает шум с микрофона во время стрима, улучшает картинку на камере в созвонах, оптимизирует нагрузку системы ради лишних кадров в секунду. Незаметно, но постоянно.

И вот что принципиально важно: оба ИИ живут прямо на устройстве. Никакого облака, никаких сторонних серверов. Данные владельца ноутбука не покидают устройство и обрабатываются без задержек сети. По утверждению компании ReNewator, локальные вычисления могут сокращать задержку с 1,5 мс до нуля. Еще один бонус — решение не требует подключения к интернету. Линейка ноутбуков Nitro V 17 AI доступна в пяти конфигурациях: от базовой с Ryzen AI 5 и Full HD-экраном до топовой — с Ryzen AI 7, QHD-дисплеем и 32 ГБ оперативной памяти.

