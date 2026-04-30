Блокада играет на повышение

Цена Brent в моменте превысила $126 за баррель впервые за четыре года. Суточный рост достигал более 13%. Нефть дорожает на фоне заявлений Дональда Трампа. Он рассказал, что намерен продолжать блокаду Ормузского пролива, пока Тегеран не откажется от ядерной программы. Президент также отказался от мирной сделки с Ираном. При этом, по данным Axios, у Центрального командования США есть альтернативный план — «короткой и мощной» волны ударов по Ирану, чтобы вывести переговоры из тупика. Хотя еще вчера Reuters со ссылкой на источники писал о возможном одностороннем выходе Вашингтона из войны.

Сообщения противоречивы, но глобально ситуацию не меняют, поэтому рынок остается пессимистичным, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Рост сейчас, вероятно, связан с ухудшением ожиданий по урегулированию конфликта: переговоры зашли в тупик. Трамп говорит о необходимости увязать открытие Ормузского пролива с ядерной программой Ирана, тогда как Тегеран требует не только снятия ограничений, но и компенсаций. В итоге стороны лишь повышают взаимные требования. Дополнительное давление создают новости о повреждениях российских нефтяных объектов, что усиливает нервозность рынка.

Ключевой фактор — ухудшение баланса на рынке нефти. Страны активно расходуют стратегические резервы, включая США и Европу, а их объемы сокращаются.

Поставки, которые ранее компенсировали перебои, постепенно исчерпываются. В результате дефицит усиливается, и нефть дорожает. Пока кризис проявляется в основном через рост цен, но по мере дальнейшего сокращения запасов ситуация может перейти к физическому дефициту и более жестким ограничениям предложения».

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон планирует сформировать международную коалицию, чтобы возобновить движение судов в Ормузе. Госдепартамент якобы разослал американским послам телеграмму с просьбой надавить на мировых лидеров. Предполагается, что в рамках объединения государства будут обмениваться информацией, координировать дипломатические действия и накладывать совместные санкции. Сам Трамп назвал блокаду пролива «гениальным и безотказным решением». По его словам, решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+ будет способствовать снижению цен на топливо на мировых рынках. Однако в долгосрочной перспективе это скорее приведет к подорожанию энергоресурсов, считает независимый эксперт нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин:

«Резервы углеводородного сырья в мире истощаются к границе второго и третьего кварталов текущего года, если не будет их пополнения, в том числе за счет возможного открытия Ормузского пролива. При этом реальных признаков завершения конфликта в ближайшие месяц-два нет, и рынок реагирует соответствующим образом.

Любые сигналы о переговорах или датах встреч обычно успокаивают цены, и ранее мы уже видели снижение ниже $100 за баррель.

Решение Объединенных Арабских Эмиратов о возможном выходе из ОПЕК в долгосрочной перспективе может повлиять на рынок, однако в условиях ограничений через Ормузский пролив это влияние пока вторично. Потенциально речь идет о дополнительных объемах до 7% мирового предложения, но сейчас эти мощности фактически ограничены. В краткосрочной перспективе нефть, при сохранении текущей ситуации, может торговаться в диапазоне $110-130, максимум $135 за баррель».

Источники CNBC предполагают, что цены на нефть могут достичь $140-150 за баррель, если перебои в поставках сохранятся.

Ульяна Горелова