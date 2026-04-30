Верховный суд приостановил деятельность партии «Гражданская платформа»

Верховный суд России рассмотрел иск Минюста о приостановке деятельности политической партии «Гражданская платформа». Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Истец настаивал, что устав партии противоречит действующему законодательству, так как не содержит полного перечня целей и направлений деятельности, «в том числе в части представления интересов граждан в органах публичной власти федеральных территорий». В суде уточнили, что контроль за деятельностью партии выявил нарушения, которые, «несмотря на вынесенные в адрес административного ответчика предупреждения», не были устранены.

Суд удовлетворил требования истца и на три месяца приостановил деятельность партии, а также ее региональных и прочих структурных подразделений.

«Гражданская платформа» была основана в 2012 году предпринимателем Михаилом Прохоровым, который незадолго до этого занял третье место на выборах президента России (получил около 8% голосов). В 2015 году бизнесмен вместе с ближайшими сторонниками покинул партию. Причиной стали многочисленные политические разногласия после вхождения Крыма в состав России, в том числе, обсуждавшееся требование исключить из состава гражданского комитета партии музыканта Андрея Макаревича (внесен в РФ в реестр иноагентов).

С 2014 года председателем Федерального политического комитета «Гражданской платформы» является депутат Госдумы с 2003 года, член фракции ЛДПР Рифат Шайхутдинов.