Нефтяникам возвращают нулевые

В правительстве решили не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера после 1 мая, хотя ранее в этом месяце склонялись к сохранению меры вплоть до конца года. Положение нефтекомпаний улучшилось из-за роста мировых цен в связи с ближневосточным конфликтом, а стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке остается стабильной, отмечают аналитики.

Правительство РФ решило не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера, срок действия которого истекает 1 мая. Об этом журналистам 30 апреля сообщил вице-премьер Александр Новак. «Учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства. То есть если будет потребность в этом, то тогда отдельно будет принято решение»,— цитирует чиновника «РИА Новости».

Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на бензин и дизтопливо в случае, если экспортная цена выше внутрироссийской. Если оптовые цены на топливо за месяц отклоняются от индикативных сильнее определенного порога, выплаты обнуляются. С сентября 2025 года предельный размер отклонения цены для АИ-92 установлен в 20%, по дизтопливу — в 30%.

В октябре 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, вводящий мораторий на обнуление топливного демпфера до 1 мая 2026 года. Летом и осенью 2025 года из-за обострения ситуации на рынке в связи с остановками НПЗ оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 обновляли исторические максимумы. Выплаты нефтекомпаниям по демпферу в сентябре 2025 года сократились почти втрое относительно августовских — до 30,5 млрд руб., что источники “Ъ” связывали с обнулением выплат по бензину за август.

Ранее в апреле Александр Новак говорил, что правительство поддерживает поступившее предложение о продлении моратория на обнуление топливного демпфера. «Либо до конца года, либо на несколько месяцев. Определимся в ближайшее время»,— передавал его заявление «Интерфакс». Источники “Ъ” также ожидали продления моратория. О том, что мера может быть продлена до конца 2026 года, сообщал и РБК со ссылкой на источники.

Согласно данным Минфина, по итогам 2025 года нефтекомпании получили из бюджета по топливному демпферу 881,8 млрд руб., в январе 2026-го — 16,9 млрд руб. В феврале и марте нефтекомпании направили в бюджет 18,8 млрд руб. и 15 млрд руб. соответственно.

Оптовые цены на бензин и дизтопливо в России в последние месяцы остаются значительно ниже котировок, при которых демпфер обнуляется (74,76 тыс. руб. за тонну для АИ-92 и 76,63 тыс. руб. за тонну для дизтоплива). Так, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в феврале оптовая стоимость реализации в России АИ-92 составила 59,7 тыс. руб., в марте — 64,65 тыс. руб. за тонну. Средние внутренние цены на дизтопливо были на уровне 56,71 тыс. руб. и 63,34 тыс. руб. за тонну соответственно.

На Петербургской бирже АИ-92 по индексу европейской части России в апреле торговался в диапазоне 65,1–65,8 тыс. руб. за тонну, летнее дизтопливо стоило 62,7–63,2 тыс. руб. за тонну. В конце марта биржа ограничила предельный рост цен на бензин и дизтопливо с 0,5% до 0,01%. Как поясняли в Минэнерго, механизм нужен для снижения волатильности в период нестабильной внешней конъюнктуры.

В условиях перебоев с поставками с Ближнего Востока экспортные цены на российскую нефть и нефтепродукты в марте заметно выросли.

Так, средняя цена экспортной альтернативы для бензина АИ-92 в портах Северо-Запада в марте, по данным ФАС, увеличилась в 1,5 раза к февралю, до 85,37 тыс. руб. за тонну, для дизтоплива — в 1,9 раза, до 111,22 тыс. руб. за тонну. Экспорт бензина из России ограничен до 31 июля, в том числе для производителей.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что снятие моратория — прямое следствие улучшения финансового состояния нефтекомпаний в условиях роста цен на нефть. Введение моратория как раз и было одной из основных мер поддержки на фоне тяжелой ситуации в отрасли в конце прошлого — начале нынешнего года, добавляет он. По словам аналитика, цены сейчас находятся на нормальном уровне и в опте, и в рознице. Дальнейшее развитие, продолжает господин Фролов, будет зависеть от предложения со стороны НПЗ, что в текущих реалиях трудно прогнозировать.

В правительстве 30 апреля сообщили, что утвердили постановление, по которому Минэнерго и ФАС заключат соглашения с нефтекомпаниями о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка. Соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции. По данным «РИА Новости», соглашения подпишут 12 компаний, включая «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть».

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев