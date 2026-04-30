Росгвардия получит всепогодный ретранслятор от «Уральских заводов» из Удмуртии

Ижевский поставщик радиооборудования «Уральские заводы» разработал всепогодный вариант наружного размещения российского ретранслятора «Эрика-Р161Т-У» для Главного управления связи войск национальной гвардии (Росгвардия). Как сообщает пресс-служба предприятия, сейчас оборудование проходит апробацию для постановки на снабжение силовиков.

«Новый ретранслятор имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP67 и может работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 градусов. Обычно подобные устройства могут работать только в специально оборудованных помещениях, однако новую версию можно будет использовать и на открытом воздухе, например закрепить на опорах освещения или стенах зданий», говорится в сообщении.

Напомним, радиостанции «Эрика» успешно поставляются для нужд Росгвардии и других правоохранительных ведомств более 10 лет. Несмотря на это, поставки средств радиосвязи стали предметом уголовного разбирательства в отношении бывшего гендиректора «Уральских заводов» Василя Мусина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК).

Следствие считает, что радиостанции, поставленные для нужд МВД в 2015-2023 годах, — были собраны с использованием китайских комплектующих в нарушение требований гособоронзаказа. Сторона защиты Мусина настаивает, что использование импортных комплектующих не противоречит условиям контракта и действующему законодательству РФ, является обычной практикой в производстве сложной радиотехники.

По словам защиты Мусина, поставленные радиостанции до сих пор используются силовиками без нареканий. В прошлом году предприятие получило запрос от Минпромторга России о возможности организации поставок радиостанций «Эрика» для оснащения организаций Курской, Белгородской и Брянской областей.

«В материалах уголовного дела имеются около двух десятков ответов региональных подразделений МВД и Росгвардии, в которых говорится об отсутствии технических неполадок в работе радиостанций, а также о том, что сведения о понесенных потерях, ранениях среди военнослужащих, а также о нештатных ситуациях, произошедших в ходе проведения СВО, при использовании радиостанций «Эрика», отсутствуют»,— подчеркнула сторона защиты Мусина.

Защита обвиняемого указывает, что претензии следствия к качеству ранее поставленного серийного оборудования требуют серьезной ревизии, так как продукция «Эрика» на сегодняшний день является востребованной и продолжает успешно эксплуатироваться правоохранительными органами, выполняя государственную задачу оснащения средствами связи приграничных территорий РФ.

