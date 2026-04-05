Уральским рациям набивают цену

“Ъ” стало известно о скандале в резонансном уголовном деле бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина, обвиняемого в мошенничестве при поставках для нужд МВД и Росгвардии радиостанций «Эрика». Следствие, ссылаясь на наличие в устройствах не предусмотренных контрактами комплектующих из КНР, оценило ущерб более чем в 380 млн руб. Защита наличие вреда отрицает, настаивая, что обвинение построено на заключении негосударственного эксперта, решившего, что производство 6,5 тыс. единиц спецтехники ничего не стоило.

Бывший гендиректор АО «Уральские заводы» Василь Мусин

Фото: пресс-служба «Уральские заводы» Бывший гендиректор АО «Уральские заводы» Василь Мусин

По данным “Ъ”, претензии ГСУ СКР по Москве к Василю Мусину, касавшиеся сначала одного контракта на сумму 50,5 млн руб., впоследствии вылились еще в девять аналогичных эпизодов обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о десяти заключенных в 2015–2023 годах госконтрактах на поставку для внутренних войск (ныне Росгвардия) МВД и самого министерства 6424 комплектов радиостанций «Эрика» различных модификаций на сумму 380 млн руб. Первые два из них были заключены, когда господин Мусин работал техническим директором ЗАО «Уральские радиостанции» (входит в ГК «Уральские заводы»), еще восемь — когда он возглавлял сами предприятия.

По версии следствия, заводы поставили силовикам рации, собранные из китайских комплектующих. Как говорится в обвинении, несмотря на то, что «изделия не являются оборудованием, произведенным в соответствии с требованием государственного оборонного заказа на территории РФ», Василь Мусин предъявил товар к приемке под видом российской продукции и впоследствии получил за него оплату. Проведенная 28 мая 2024 года в НИИ «Восход» технико-товароведческая экспертиза пришла к выводу, что поставленная продукция фактически имела иностранное происхождение, а потому ее стоимость равна нулю.

Летом 2024 года по ходатайству следствия Василь Мусин был арестован судом и помещен в столичное СИЗО. Однако в ближайшее время, как стало известно “Ъ”, его этапируют в Ижевск для рассмотрения дела Октябрьским райсудом. Изначально, как писал “Ъ”, дело поступило в Замоскворецкий суд Москвы, которым по ходатайству защиты было установлено нарушение территориальной подсудности. Мосгорсуд признал это решение законным.

Сам господин Мусин вину отрицает, а его защита настаивает, что предъявление ему обвинения стало возможным благодаря заключению эксперта негосударственного экспертного учреждения НИИ «Восход» Алексея Бабанина.

Последний, специализирующийся на проведении компьютерно-технических экспертиз, ранее не раз привлекался СКР к расследованию резонансных дел, правда касавшихся хищений при создании государственных информационных систем. «В деле же господина Мусина он впервые возник в составе комиссии Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте, которой было поручено проведение первой судебной экспертизы»,— рассказал “Ъ” адвокат Василя Мусина Михаил Жихарев.

По его словам, входивший в состав комиссии эксперт Стругов из НИИ радио пришел к выводу о невозможности дать ответ на вопрос о соответствии товара требованиям госконтрактов без использования контрольно-измерительного оборудования, но взявшийся проводить новую экспертизу Алексей Бабанин, «не обладающий квалификацией оценщика или инженера, сумел сделать вывод об иностранном происхождении продукции на основе лишь визуального осмотра, то есть на глаз».

Вывод господина Бабанина о том, что работы по госконтрактам ничего не стоили, по данным адвоката, «является его излюбленной формулировкой и кочует из дела в дело», однако в данном случае неприменим: «Промышленное производство, в которое входят затраты на закупку комплектующих, сборку и доставку товара, просто не может равняться нулю».

В связи с многочисленными нарушениями при проведении экспертизы защита подала заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить действия эксперта и при наличии оснований возбудить в отношении него уголовное дело по ст. 307 УК (заведомо ложное заключение).

При этом адвокаты настаивают на российском происхождении радиостанций. «Дело в том, что запретов на использование импортных комплектующих ни законодательство, ни условия контракта не содержали, поскольку радиостанции "Эрика" являются специальной техникой, к которой применяется особый правовой режим. Этот подход подтвердили в своем исследовании эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ»,— продолжил защитник. Он добавил, что использование импортных комплектующих было прописано также в конструкторской и технической документации, которая была согласована и утверждена заказчиками, в данном случае Росгвардией и МВД.

По словам адвоката, поставленные радиостанции до сих пор используются силовиками без нареканий. «В материалах дела имеется около двух десятков ответов региональных подразделений МВД и Росгвардии, в которых говорится об отсутствии технических неполадок в их работе, а также о том, что сведения о понесенных потерях, ранениях среди военнослужащих, а также о нештатных ситуациях, произошедших в ходе проведения СВО при использовании радиостанций "Эрика", отсутствуют»,— подчеркнул господин Жихарев.

Он заметил, что уже после возбуждения дела Минпромторг направил «Уральским заводам» письмо (имеется в распоряжении “Ъ”) с просьбой сообщить о возможности поставить свои изделия для оснащения организаций Курской, Белгородской и Брянской областей средствами связи, что, на его взгляд, говорит о востребованности радиостанций «Эрика» на приграничных территориях.

Мария Локотецкая