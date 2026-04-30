В Екатеринбурге адвоката подозревают в подкупе свидетеля

В отношении адвоката из Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний, совершенный организованной группой), сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Сейчас она находится в статусе подозреваемой, решается вопрос о предъявлении обвинения.

По версии следствия, в конце 2025 года подозреваемая совместно с другими лицами, которые также привлекаются к ответственности, подкупила свидетеля по уголовному делу о преступлении прошлых лет. Целью действий стало склонение свидетеля к даче ложных показаний в суде.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и сбора доказательной базы. Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. «Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляют сотрудники областного полицейского главка»,— добавил он.

Ирина Пичурина