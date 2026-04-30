На Кубани арестовали обвиняемого в убийстве 11-летней девочки

Темрюкский районный суд Краснодарского края заключил под стражу до 29 июня обвиняемого в убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, 31-летний житель Кубани 24 апреля встретил на улице в поселке Стрелка девочку, с которой раньше не был знаком, и завязал с ней разговор. Затем он посадил ребенка в свою машину и направился в сторону хутора Белого. Во время поездки между ними произошел конфликт, мужчина ударил девочку в горло, затем задушил. Желая скрыть следы преступления, он перевез тело ребенка к реке Старая Кубань, сбросил его в заросший овраг и скрылся.

Фигуранту предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему грозит лишение свободы от восьми лет до пожизненного срока. Обвиняемый уже признал вину.