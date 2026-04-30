Пилот избежал посадки

В Московской области вынесен приговор бывшему пилоту компании Smartavia Олегу Ряполову. Совершая посадку в Сочи, он повредил Boeing 737-800, на борту которого находились 196 человек. Колонии летчик избежал, но три года не сможет управлять самолетами.

Подольский городской суд, как сообщили в Мособлсуде, рассмотрел уголовное дело в отношении Олега Ряполова, обвиняемого Следственным комитетом России в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.

18 августа 2024 года пилот Ряполов управлял Boeing, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург—Сочи. На его борту было 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

При посадке командир экипажа нарушил руководства по производству полетов и летной эксплуатации воздушного судна. В результате Boeing плюхнулся на полосу с вертикальной перегрузкой 2,81 g, а его хвост ударился о взлетно-посадочную полосу.

Пассажиры не пострадали, но воздушному судну были причинены повреждения. Владелец оценил их в 622 млн руб.

Подсудимый Ряполов свою вину не признал, выдвинув ряд версий, в том числе о технической неисправности воздушного судна, а также об опасности ухода на второй круг. Чтобы их проверить, суд назначил дополнительную летно-техническую экспертизу. В том числе на ее основании Олег Ряполов был признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года с лишением права на три года выполнять функции члена летного экипажа гражданского воздушного судна. Ранее пилота, имевшего большой опыт работы в военной и гражданской авиации, уволили из авиакомпании за нарушения.

