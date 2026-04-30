Вот вам еще и книжечка

Местечко с названием «Шмульберк», хоть и названо первым именем известного революционера и бандита Самуила Цвиллинга, словно мечта юной эмо или хипстерки на максималках. Девиз заведения, обозначенный на двери — «Книжный и кухня». С первым все отлично…

Заведения формата «Книги и кофе» в Челябинске не редкость. Маленькие кофейни почему-то обживают либо остановки общественного транспорта, либо киоски рядом с торговыми комплексами, и совершенно там не смотрятся. А ведь спрос есть. Есть и аудитория, которая хотела бы думать про себя как про людей культурных и книголюбов.

«Шмульберк» открылся не так давно в старом доме 1930-х годов постройки, напротив киноцентра и театра имени Пушкина. Раньше на этом месте квартировал винный бутик, а до того — ателье.

Интерьер — счастье юной московской хипстерки. Эдакая мини-библиотека-коворкинг с подоконниками, превращенными в сидячие места, столами-полочками, расположенными вокруг колонн из состаренного кирпича, книжные стеллажи с передвижными лестницами. Книги либо из доброго советского: собрания сочинений, многотомники классики и тому подобное, либо из современного и в основном тематического от модных издательств типа Ad Marginem.

Книжное кафе "Шмульберк" (Челябинск) Интерьер



При этом на отделке и интерьере настолько не экономили, что это очень заметно. Но чувство меры и вкуса сохранили, что выдает не просто богатого инвестора, но человека с определенным вкусом. К интерьеру, во всяком случае. Чуть забегая вперед, замечу, что не экономили тут и на посуде, особенно на столовых приборах. Мощные, тяжелые, настоящие, из дорогого металла. Не ложка, а ложища, не вилки, а вилища.

На входе посетителей встречает стойка кафетерия — чай, кофе, десертики под стеклом. И заказы надо делать, подходя к ней. Если бы этим все и ограничилось, то получилось бы как раз «Книги и кофе» на максималках. Но в «Шмульберке» решили вложиться и в кухню, которая прячется за окошком выдачи блюд.

Меню совсем небольшое. Основных позиций всего-то с десяток: салатики, единственный суп, несколько вторых и десерты. С напитками хуже — чаи, кофе, воду без газа наливают. Ни соков, ни колы, ни минералки. Впрочем, это мелочи. Как и то, что тыквенный суп принесли в итоге после горячего. Есть неожиданности посерьезнее.

Салат с ростбифом и страчателлой (580 руб.) оказался смесью рваных кусочков мяса, обжаренного мини-картофеля, овощей, рукколы и сыра. При этом мясо было пресным, картошечки — горячими, а овощи и руккола аж отдавали на языке морозцем. То есть картошку подогрели перед подачей, а овощи и зелень вытащили из холодильника и не дали согреться.

Салат с ростбифом и страчателлой (580 рублей)



У сэндвича все с тем же ростбифом и с маринованной капустой (520 руб.) оказался отличный хлеб, но уже как-то не верилось, что он собственный. В остальном — все то же: кусочки разорванного ростбифа, смесь квашеной капусты и моркови из холодильника, куча рукколы и шпината оттуда же, сливочный сыр, размазанный тонким слоем по двум кусочкам хлеба. Честно говоря, ростбиф и капуста оказались почти несовместимы, а зелень в таком количестве, даже качественная, просто лишней.

Про тыквенный суп (500 руб.) сказать почти нечего. Да, он теплый, с гренками, на вкус похоже на тыкву, по консистенции — хорошо, почти крем. Плюс три маленьких креветки, заранее обжаренных в масле. Все.

Тыквенный суп (500 руб)



А телячьи щечки с сырным картофельным пюре (720 руб.) оказались неплохи. Особенно сами щечки. Ощущалось, что мясо, даже если его и разогрели только перед подачей, все-таки до этого основательно потомили. Телятина прямо распадалась на волокна от прикосновения вилкой. Пюре было жестковатым, прохладным, никакого сырного вкуса. Но уже привычно.

Телячьи щечки с сырным картофельным пюре (720 руб)



Десерт под названием «бриошь с медовой грушей и персиковым сорбе» (570 руб.) оказался почти обыкновенным куском хлеба, намазанным чем-то сладким. Сверху на него положили несколько слайсиков груши, шарик чудесного пломбира (по вкусу — крем-брюле), и собственно плевочек сорбе, в котором никак персик не почувствуешь. Груша оказалась не столько медовой, сколько жесткой на язык и зуб. То ли сорт подобрали подешевле, типа «конференс» из ближайшего ларька, то ли всерьез ее не обработали, не потомили и не подержали в печи. А зачем рассыпали по большой тарелке мелкие осколки фисташек, так и осталось непонятным. Но в целом вкусненько, сладенько.

Телячьи щечки с сырным картофельным пюре (720 руб)



«Шмульберк» на самом деле очень даже неплохое и стильное заведение, в своем «профиле». Оно вполне подойдет оставшимся в живых челябинским хипстерам или юным барышням с богатым внутренним миром и любовью к книгам. Кстати, за время пребывания обнаружил сразу несколько девичьих парочек, фотографировавших друг дружку с книжками в руках или на фоне интерьера. Не иначе имидж себе создавали для социальных сетей.

Классно зайти сюда с утра (двери тут открыты с 8:00), взять чашечку кофе, сесть за столик и открыть либо взятую с полки книгу, либо ноутбук. Почитать что-то для души, поработать в приятном и удобном интерьере. Если бы остались просто книжной кофейней — чай, кофе, легкие закуски, десерты, то цены бы местечку не было. А так — в Челябинске полно мест, где потратить три тысячи рублей на полноценный обед можно с куда большим чувством, толком и вкусом. Эх, шлемазл…

Дмитрий Моргулес